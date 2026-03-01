Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Dopo il successo per 2-1 contro il Palermo, anche Faraoni è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione del Pescara.

«Abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo sbagliato poco con una fase difensiva. Gli avversari sono fortissimi. Sono stati momenti difficili e sono contento della vittoria, soprattutto per i tifosi che insieme a noi hanno mangiato tanta m****».





Il difensore biancazzurro ha sottolineato l’atteggiamento mostrato dalla squadra per tutti i novanta minuti: «Oggi siamo stati sempre concentrati. Probabilmente quando tocchi il fondo hai due scelte o affondi o raschi».

Nonostante il successo, Faraoni mantiene alta la soglia dell’attenzione: «Non abbiamo fatto niente, sia chiaro, ma ci sono tutte le premesse per riprenderci. Ce la giochiamo con tutti, con entusiasmo e con cattiveria».

Una vittoria che dà fiducia al Pescara nella corsa salvezza, ma con la consapevolezza che il percorso è ancora lungo.