Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Dopo la sconfitta per 2-1 all’Adriatico, Filippo Inzaghi ha analizzato la gara in conferenza stampa, riconoscendo i meriti del Pescara e le difficoltà dei rosanero.

«Oggi ha vinto chi aveva più fame. Una giornata storta da archiviare in fretta. Non succedeva da 14 partite. Il Pescara veniva da una grande partita a Venezia, se vieni qui con la rabbia giusta potevi perdere e così è stata».





Il tecnico del Palermo non cerca alibi e si assume le responsabilità: «Se vai in vantaggio e la fai riaprire per colpe nostre, poi in B ti puniscono. Per fortuna che mercoledì rigiochiamo. Se ne perdo una ogni 14 va bene. Il Pescara aveva il coltello tra i denti. Sono il primo responsabile».

Infine, la fotografia della prestazione: «Non abbiamo fatto la solita partita e andata male. Un incidente di percorso, noi sotto standard e il Pescara ha fatto la partita perfetta».

Una battuta d’arresto che interrompe la lunga striscia positiva del Palermo, chiamato ora a reagire immediatamente nel prossimo turno.