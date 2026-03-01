Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Daniele Sebastiani ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Dopo il successo per 2-1 contro il Palermo, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha commentato la prestazione della squadra, togliendosi anche qualche sassolino nei confronti dei critici.

L’analisi della partita


«La nostra vittoria è stata sicuramente meritata, nella ripresa abbiamo preso un gol a freddo, poi i ragazzi sono stati bravi a reagire subito dando una risposta importante».

Su Insigne

«Lorenzo, in questa categoria, fa un altro sport, quando prenderà poi maggiore condizione ci divertiremo ancora di più».

Sulla prestazione della squadra

«Già a Venezia ci eravamo espressi molto bene e non si capiva che loro sono primi e noi ultimi, la differenza non si è vista. Adesso, dopo questa bella vittoria, ci aspettano altre partite che facili non sono anche se magari apparentemente sembrano esserlo. Contro il Frosinone, naturalmente, non sarà per nulla semplice. Dopodiché il destino è nelle nostre mani, dobbiamo metterci l’agonismo di cui abbiamo dimostrato di essere capaci».

Sui tifosi

«Hanno sicuramente consapevolezza della situazione e ci stanno dando un sostegno importante, io mi butterei nel fuoco per tenere questa squadra tra i professionisti e loro lo sanno. Stiamo lottando tutti, abbiamo fatto più di quanto si potesse fare e lo dico anche a quanti fanno i criticoni».

Su Altare

«Ha sicuramente un grande valore, può sicuramente dare un apporto significativo alla squadra».

Su Saio

«Conoscevamo il suo valore quando lo abbiamo acquistato, a Venezia si è espresso bene, è un buon portiere, oggi, a parte qualche episodio, ha rivelato tranquillità».

Il rientro di Tsadjout

«Ci ha detto che sarebbe ritornato nel fine settimana e lo aspettiamo».

Una vittoria pesante per il Pescara che rilancia entusiasmo e consapevolezza in una fase decisiva della stagione.

