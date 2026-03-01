Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

In seguito al pareggio per 2-2 in casa del Catanzaro, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post-partita il tecnico del Frosinone, Massimiliano Alvini, dando valore al punto conquistato oggi.

«Oggi abbiamo sbagliato gol importanti e sul secondo gol subito dobbiamo lavorare di più – ha dichiarato il tecnico -. Al di là di questo, la squadra ha interpretato bene la partita fin dal primo minuto contro un avversario forte. Per atteggiamento e idea di gioco accettiamo questo punto»


E sul risultato finale, Alvini ha aggiunto: «Queste sono gare sul filo dell’equilibrio: si possono vincere ma anche perdere. Va dato merito ai ragazzi per la prestazione di questo pomeriggio. Il risultato di oggi è importante. Eravamo venuti qui per vincere, ma questo pareggio ha valore. La squadra ha un grande cuore. Uscire da qui con questo risultato dimostra che non c’è solo cuore, ma anche un’idea di gioco»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Dovevamo andare in vantaggio nel primo tempo. Il rammarico è quello di aver fatto la partita giusta contro un avversario forte ma di non aver sfruttato meglio alcune occasioni. Dobbiamo fare un ulteriore step per arrivare ancora più in alto»

 

