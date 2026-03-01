Serie A: Torino avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45
Si conclude il primo tempo del match tra Torino e Lazio, match valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Vanno al riposo avanti sul risultato di 1-0 i granata, grazie alla rete firmata da Giovanni Simeone.
Dopo un inizia di gara equilibrato, a sbloccare il risultato al 21′ è la formazione di Roberto D’Aversa: dopo una conclusione sporca di Zapata, Simeone si fionda sulla sfera come un vero rapace di area di rigore, siglando la rete del vantaggio.
Al 24′ ci riprova il centravanti argentino, con una conclusione dal limite che Provedel devia in calcio d’angolo. Fatica a reagire la Lazio, che non riesce mai a rendersi veramente pericolosa dalle parti di Paleari, andando al riposo sotto sul risultato di 1-0.