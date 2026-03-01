Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Brutta notizie in casa Mantova in vista del prossimo match contro il Palermo. I biancorossi nell’incontro del turno infrasettimanale dovranno fare a meno di Kouda e Meroni che, durante la gara di oggi contro la Carrarese, hanno rimediato un cartellino giallo che ha fatto scattare la squalifica per somma di ammonizioni.

Un duro colpo per la formazione di mister Modesto, che dovrà dunque fare a meno di due dei suoi punti fermi, dovendo riorganizzare centrocampo e difesa per il match contro i rosanero.



