Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata
Si conclude il match tra Mantova e Carrarese, valevole per la 27a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Non vanno oltre il risultato di 1-1 le due squadre, in un incontro equilibrato e combattuto dal primo all’ultimo minuto.
Partenza a razzo per la formazione di mister Modesto, che al 1′ sblocca subito il risultato: errore in impostazioni di Hasa, prende palla e parte in velocità Bragantini, che solo davanti a Belve lo batte con una conclusione angolata.
Provano a reagire i toscani, che dopo l’avvio shock con il passare dei minuti inizia a prendere fiducia. All’11’ ci prova Schivi su calcio piazzato: attento Bardi a non farsi sorprendere. Allo scadere della prima frazione arriva l’occasione del raddoppio per i padroni di casa, con un destro di Buso che per poco non firma il gol del 2-0.
Nella ripresa i ritmi della gara si abbassano, con molte interruzioni che spezzettano il gioco. Il pari dei gialloazzurri arriva all’80’, con un cross dalla destra di Zanon che attraversa tutta l’area e Hasa che di testa trova il palo più lontano e infila il portiere ex Palermo.
Al 90+2′ arriva una clamorosa occasione dal dischetto per il Mantova per portare a casa i tre punti: spreca però Ruocco che fallisce dagli 11 metri. Le due squadre devono dunque accontentarsi di un punto per parte. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia – 57
Monza – 57
Frosinone – 54
Palermo – 51
Catanzaro – 45
Modena – 43
Juve Stabia – 39
Cesena – 38
Südtirol – 34
Padova – 33
Empoli – 31
Carrarese – 31
Avellino – 30
Reggiana – 29
Sampdoria – 29
Mantova – 27
Spezia – 25
Entella – 25
Bari – 25
Pescara – 21