Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Si conclude il match tra Mantova e Carrarese, valevole per la 27a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. Non vanno oltre il risultato di 1-1 le due squadre, in un incontro equilibrato e combattuto dal primo all’ultimo minuto.

Partenza a razzo per la formazione di mister Modesto, che al 1′ sblocca subito il risultato: errore in impostazioni di Hasa, prende palla e parte in velocità Bragantini, che solo davanti a Belve lo batte con una conclusione angolata.


Provano a reagire i toscani, che dopo l’avvio shock con il passare dei minuti inizia a prendere fiducia. All’11’ ci prova Schivi su calcio piazzato: attento Bardi a non farsi sorprendere. Allo scadere della prima frazione arriva l’occasione del raddoppio per i padroni di casa, con un destro di Buso che per poco non firma il gol del 2-0.

Nella ripresa i ritmi della gara si abbassano, con molte interruzioni che spezzettano il gioco. Il pari dei gialloazzurri arriva all’80’, con un cross dalla destra di Zanon che attraversa tutta l’area e Hasa che di testa trova il palo più lontano e infila il portiere ex Palermo.

Al 90+2′ arriva una clamorosa occasione dal dischetto per il Mantova per portare a casa i tre punti: spreca però Ruocco che fallisce dagli 11 metri. Le due squadre devono dunque accontentarsi di un punto per parte. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia – 57

Monza – 57

Frosinone – 54

Palermo – 51

Catanzaro – 45

Modena – 43

Juve Stabia – 39

Cesena – 38

Südtirol – 34

Padova – 33

Empoli – 31

Carrarese – 31

Avellino – 30

Reggiana – 29

Sampdoria – 29

Mantova – 27

Spezia – 25

Entella – 25

Bari – 25

Pescara – 21

