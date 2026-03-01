Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Si concludono i match del girone B del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Arriva un importante vittoria per il Gubbio, che si impone sul risultato di 1-0 in casa del Guidonia: decisiva la rete all’82’ di Ghirardello. Successo esterno anche per il Campobasso, dopo un incontro combattuto e ricco di gol contro la Ternana, terminato sul risultato di 4-2: per i molisani a segno Padula, Lancini, Bifulco e Magnaghi, servono solo a rendere meno amaro il risultato i due gol dei padroni di casa firmati da Majer e Kerrigan. Non vanno oltre l’1-1, invece, Arezzo e Ravenna, che si dividono la posta in palio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Arezzo-Ravenna 1-1 (39′ Fischnaller; 73′ Cianci)


Guidonia-Gubbio 0-1 (82′ Ghirardello)

Ternana-Campobasso 2-4 (17′ Padula; 22′ Majer; 48′ Kerrigan; 60′ Lancini; 63′ Bifulco)

LA CLASSIFICA

Arezzo – 63

Ascoli – 56

Ravenna – 56

Campobasso – 42

Ternana – 39

Juventus U23 – 39

Pianese – 39

Pineto – 39

Gubbio – 36

Livorno – 35

Forlì – 33

Vis Pesaro – 33

Guidonia – 32

Carpi – 32

Bra – 26

Sambenedettese – 25

Torres – 25

Perugia – 24

Pontedera – 18

Rimini – 0

