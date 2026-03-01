Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del girone B del campionato di Serie C in programma per le ore 17.30. Arriva un importante vittoria per il Gubbio, che si impone sul risultato di 1-0 in casa del Guidonia: decisiva la rete all’82’ di Ghirardello. Successo esterno anche per il Campobasso, dopo un incontro combattuto e ricco di gol contro la Ternana, terminato sul risultato di 4-2: per i molisani a segno Padula, Lancini, Bifulco e Magnaghi, servono solo a rendere meno amaro il risultato i due gol dei padroni di casa firmati da Majer e Kerrigan. Non vanno oltre l’1-1, invece, Arezzo e Ravenna, che si dividono la posta in palio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Arezzo-Ravenna 1-1 (39′ Fischnaller; 73′ Cianci)
Guidonia-Gubbio 0-1 (82′ Ghirardello)
Ternana-Campobasso 2-4 (17′ Padula; 22′ Majer; 48′ Kerrigan; 60′ Lancini; 63′ Bifulco)
LA CLASSIFICA
Arezzo – 63
Ascoli – 56
Ravenna – 56
Campobasso – 42
Ternana – 39
Juventus U23 – 39
Pianese – 39
Pineto – 39
Gubbio – 36
Livorno – 35
Forlì – 33
Vis Pesaro – 33
Guidonia – 32
Carpi – 32
Bra – 26
Sambenedettese – 25
Torres – 25
Perugia – 24
Pontedera – 18
Rimini – 0