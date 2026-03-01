Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

In seguito al pareggio per 2-2 contro il Frosinone, ha analizzato il match nella consueta conferenza stampa post partita il tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani, non nascondendo il rammarico per le occasioni sprecate dai giallorossi.

«Oggi c’è rammarico ma anche orgoglio di avere visto una squadra meravigliosa – ha dichiarato il tecnico -. Abbiamo affrontato alla pari, se non di più, una squadra forte»





Aquilani non ha dubbi su cosa la sua squadra poteva fare meglio: «Potevamo e dovevamo concretizzare meglio sotto porta. Siamo consapevoli di potercela giocare contro tutti e che dobbiamo crescere su alcuni aspetti»

Il tecnico ha poi analizzato l’incontro: «È stata una partita bellissima che in serie B non si vede spesso. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Rimane l’amarezza per il gol preso sul due a zero. Dovevamo essere meno focosi. Su questo possiamo crescere ancora»

Infine, un commento sul risultato maturato: «Credo che questo punto ci dia la consapevolezza della nostra forza e dei nostri mezzi. Siamo una squadra forte ma tra tre giorni si gioca di nuovo»