Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata
Si conclude il match tra Torino e Lazio, valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-26. Buona la prima per il nuovo mister dei granata, Roberto D’Aversa, che conquista un importante vittoria imponendosi sul risultato di 2-0 sui biancocelesti grazie alle reti di Simeone nel primo tempo e Zapata nella ripresa.
Dopo un inizia di gara equilibrato, a sbloccare il risultato al 21′ è la formazione di Roberto D’Aversa: dopo una conclusione sporca di Zapata, Simeone si fionda sulla sfera come un vero rapace di area di rigore, siglando la rete del vantaggio.
Al 24′ ci riprova il centravanti argentino, con una conclusione dal limite che Provedel devia in calcio d’angolo. Fatica a reagire la Lazio, che non riesce mai a rendersi veramente pericolosa dalle parti di Paleari.
Nella ripresa la musica non cambia e al 53′ arriva il raddoppio dei padroni di casa: cross dalla sinistra di Obrador, Zapata salta sul primo palo trovando l’incornata vincente e ritrovando il gol che mancava dall’8 dicembre nella gara contro il Milan.
I biancocelesti provano una reazione di orgoglio, cercando di dimezzare lo svantaggio, non riuscendo però mai a sorprendere la difesa granata. Nel finale la formazione di D’Aversa gestiste bene il risultato, portando a casa i tre punti.
LA CLASSIFICA
Inter – 67
Milan – 57
Napoli – 53
Roma – 50
Como – 48
Juventus – 46
Atalanta – 45
Sassuolo – 38
Bologna – 36
Lazio – 34
Parma – 33
Udinese – 32
Cagliari – 30
Torino – 30
Genoa – 27
Fiorentina – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Pisa – 15
Verona – 15