Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

In seguito al pareggio per 2-2 maturato tra Catanzaro e Frosinone, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’attaccante e capitano dei giallorossi, Pietro Iemmello.

«È stata una partita bellissima per chi ama il calcio – ha dichiarato l’attaccante -. Le due squadre hanno giocato a viso aperto senza tirare indietro mai la gamba»


Iemmello ha poi analizzaro l’incontro: «Abbiamo affrontato il Frosinone con personalità. Rimane l’amaro in bocca. Eravamo sul due a zero. Il loro gol ci ha un po’ destabilizzato. Pareggio tutto sommato giusto, potevamo vincere come anche perdere. La cosa bella è che a fine partita c’era delusione nello spogliatoio»

E su quali sono le differenze tra le due squadre, il centravanti non ha dubbi: «Hanno più o meno la stessa squadra dell’anno scorso. Noi abbiamo cambiato tanto, per cui ci vuole tempo nei primi mesi. L’inizio del campionato è importante per consolidare la classifica. Ripartire da zero, ti condiziona un po’ nella partenza»

Infine, uno sguardo alla classifica in chiave play-off: «La posizione è importante nella griglia. Pensiamo alla Carrese però. È una partita troppo importante»

 

