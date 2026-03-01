Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 201726

Termina sul risultato di 2-2 il match tra Catanzaro e Frosinone, in un incontro ricco di gol ed emozioni. Un punto che serve a poco ad entrambe le squadre, che lasciano il campo con l’amaro in bocca.

Passano in vantaggio i giallorossi nel finale di primo tempo con la rete di Frosinini. Ad inizio ripresa la formazione di mister Aquilani sigla subito il gol del raddoppio, con Liberali che si mette in proprio e con una conclusione di mancino batte Palmisani.


Al 49′ parte la rimonta dei ciociari che, prima accorciano le distanze con il gol di Cichella, poi trovano la rete del definitivo pareggio con Fiori che si fa trovare pronto sul secondo palo e batte l’ex Palermo Pigliacelli.

Ecco gli highlights del match:

Altre notizie

calabro

Mantova-Carrarese 1-1, Calabro: «Troppi errori sotto porta, la B non te li perdona»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
la penna

Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

calabro

Mantova-Carrarese 1-1, Calabro: «Troppi errori sotto porta, la B non te li perdona»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026