Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights
Termina sul risultato di 2-2 il match tra Catanzaro e Frosinone, in un incontro ricco di gol ed emozioni. Un punto che serve a poco ad entrambe le squadre, che lasciano il campo con l’amaro in bocca.
Passano in vantaggio i giallorossi nel finale di primo tempo con la rete di Frosinini. Ad inizio ripresa la formazione di mister Aquilani sigla subito il gol del raddoppio, con Liberali che si mette in proprio e con una conclusione di mancino batte Palmisani.
Al 49′ parte la rimonta dei ciociari che, prima accorciano le distanze con il gol di Cichella, poi trovano la rete del definitivo pareggio con Fiori che si fa trovare pronto sul secondo palo e batte l’ex Palermo Pigliacelli.
Ecco gli highlights del match: