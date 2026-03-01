Mantova-Carrarese 1-1, Calabro: «Troppi errori sotto porta, la B non te li perdona»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
calabro

Al termine della sfida di Serie B contro il Mantova, il tecnico della Carrarese Calcio 1908, Antonio Calabro, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio ottenuto in rimonta dagli apuani.

L’allenatore ha sottolineato la prova di carattere dei suoi, nonostante un avvio in salita: «Oggi ho ricevuto risposte positive sotto tanti punti di vista, in una partita fondamentale per il nostro percorso. Non aver avuto nemmeno il tempo di iniziare la partita e ritrovarsi già in svantaggio ci ha complicato notevolmente i piani di giornata, ma nonostante ciò, siamo stati capaci di riacciuffare la partita senza mai perdere la lucidità, dimostrando per l’ennesima volta di essere un grande gruppo e di avere un grande cuore».


Calabro ha poi commentato l’episodio chiave del match e il ritorno al gol della squadra: «Ci portiamo a casa questo pareggio, tutto sommato giusto, e il goal ritrovato che ci mancava da troppe partite. Poi, certamente, siamo stati fortunati nell’episodio del rigore».

Infine, il tecnico ha evidenziato gli aspetti su cui lavorare, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà in fase realizzativa: «Tra le note positive ci tengo ad evidenziare la reazione della mia squadra, mentre tra quelle negative c’è sicuramente la leziosità dimostrata anche oggi sotto porta, questo non possiamo permettercelo. Del resto, dobbiamo essere consapevoli che il campionato di Serie B non ti perdona tutti questi errori sotto porta, perciò dovremo continuare a lavorare duramente per crescere e migliorare sotto questo punto di vista, poiché non possiamo permetterci di dover creare così tanto per smuovere il punteggio».

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
la penna

Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

calabro

Mantova-Carrarese 1-1, Calabro: «Troppi errori sotto porta, la B non te li perdona»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026