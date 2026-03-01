Mantova-Carrarese 1-1, Calabro: «Troppi errori sotto porta, la B non te li perdona»

Al termine della sfida di Serie B contro il Mantova, il tecnico della Carrarese Calcio 1908, Antonio Calabro, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio ottenuto in rimonta dagli apuani.

L’allenatore ha sottolineato la prova di carattere dei suoi, nonostante un avvio in salita: «Oggi ho ricevuto risposte positive sotto tanti punti di vista, in una partita fondamentale per il nostro percorso. Non aver avuto nemmeno il tempo di iniziare la partita e ritrovarsi già in svantaggio ci ha complicato notevolmente i piani di giornata, ma nonostante ciò, siamo stati capaci di riacciuffare la partita senza mai perdere la lucidità, dimostrando per l’ennesima volta di essere un grande gruppo e di avere un grande cuore».





Calabro ha poi commentato l’episodio chiave del match e il ritorno al gol della squadra: «Ci portiamo a casa questo pareggio, tutto sommato giusto, e il goal ritrovato che ci mancava da troppe partite. Poi, certamente, siamo stati fortunati nell’episodio del rigore».

Infine, il tecnico ha evidenziato gli aspetti su cui lavorare, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà in fase realizzativa: «Tra le note positive ci tengo ad evidenziare la reazione della mia squadra, mentre tra quelle negative c’è sicuramente la leziosità dimostrata anche oggi sotto porta, questo non possiamo permettercelo. Del resto, dobbiamo essere consapevoli che il campionato di Serie B non ti perdona tutti questi errori sotto porta, perciò dovremo continuare a lavorare duramente per crescere e migliorare sotto questo punto di vista, poiché non possiamo permetterci di dover creare così tanto per smuovere il punteggio».