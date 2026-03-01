Serie B, Mantova-Carrarese 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file1 (32)

Termina in parità la sfida tra Mantova 1911 e Carrarese Calcio 1908, che si dividono la posta al termine di un match combattuto e ricco di emozioni.

La gara si sblocca dopo appena un minuto: Niccolò Bragantini approfitta di un errore della retroguardia toscana e porta subito avanti i padroni di casa, indirizzando la partita sui binari biancorossi. Il Mantova gestisce il vantaggio per larghi tratti dell’incontro, ma la Carrarese non smette di crederci.


All’80’ arriva il pareggio firmato da Luis Hasa, bravo a ristabilire l’equilibrio e a riaccendere le speranze degli apuani nel finale. Proprio allo scadere, però, si presenta l’occasione per il clamoroso sorpasso: calcio di rigore per la Carrarese, ma Mattia Ruocco colpisce la traversa e spreca la chance della vittoria.

Ecco gli highlights del match:

Altre notizie

file3 (25)

Palermo accolto dai tifosi al Barbera dopo Pescara: sostegno e cori per la squadra di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
calabro

Mantova-Carrarese 1-1, Calabro: «Troppi errori sotto porta, la B non te li perdona»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (25)

Palermo accolto dai tifosi al Barbera dopo Pescara: sostegno e cori per la squadra di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file2 (24)

Serie A: Roma avanti di un gol sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file1 (32)

Serie B, Mantova-Carrarese 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
calabro

Mantova-Carrarese 1-1, Calabro: «Troppi errori sotto porta, la B non te li perdona»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026