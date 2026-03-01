Serie B, Mantova-Carrarese 1-1: gli highlights del match
Termina in parità la sfida tra Mantova 1911 e Carrarese Calcio 1908, che si dividono la posta al termine di un match combattuto e ricco di emozioni.
La gara si sblocca dopo appena un minuto: Niccolò Bragantini approfitta di un errore della retroguardia toscana e porta subito avanti i padroni di casa, indirizzando la partita sui binari biancorossi. Il Mantova gestisce il vantaggio per larghi tratti dell’incontro, ma la Carrarese non smette di crederci.
All’80’ arriva il pareggio firmato da Luis Hasa, bravo a ristabilire l’equilibrio e a riaccendere le speranze degli apuani nel finale. Proprio allo scadere, però, si presenta l’occasione per il clamoroso sorpasso: calcio di rigore per la Carrarese, ma Mattia Ruocco colpisce la traversa e spreca la chance della vittoria.
Ecco gli highlights del match: