Serie A: Roma avanti di un gol sulla Juventus

All’intervallo è avanti 1-0 la Roma sulla Juventus, al termine di un primo tempo intenso e ricco di occasioni da entrambe le parti.

Parte meglio la Juventus, che tiene il possesso (38%-62%) e prova a fare la partita fin dai primi minuti con il palleggio e le iniziative di Kenan Yildiz e Francisco Conceição, poco precisi però al momento della conclusione. I bianconeri si rendono pericolosi anche con Weston McKennie, che di testa sfiora il palo, e con Jonathan David, autore nel finale di una staffilata che termina di poco sopra la traversa.





La Roma risponde con ordine e qualità. Niccolò Pisilli impegna subito Mattia Perin, mentre Donyell Malen viene fermato più volte dalla difesa e dal portiere bianconero. Al 39’, però, arriva l’episodio che decide il primo tempo: sugli sviluppi di un corner battuto da Lorenzo Pellegrini, dopo un tentativo impreciso di Malen, la palla arriva a Pisilli che serve Wesley França al limite. Il brasiliano non esita e lascia partire un gran tiro che si infila all’incrocio dei pali alla destra di Perin per l’1-0 giallorosso.

Nel finale la Juventus prova a reagire, ma la difesa capitolina regge. Si va così al riposo con la squadra di casa avanti di misura, al termine di una prima frazione equilibrata ma decisa dalla qualità sotto porta della Roma