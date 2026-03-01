Palermo accolto dai tifosi al Barbera dopo Pescara: sostegno e cori per la squadra di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file3 (25)

Si ferma la lunga striscia positiva del Palermo, che cade in casa del Pescara in un momento delicato della stagione, proprio mentre la corsa alla promozione diretta entra nella fase decisiva.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi interrompe così una serie di risultati utili consecutivi che aveva alimentato entusiasmo e ambizioni. La sconfitta in Abruzzo rappresenta uno stop pesante, ma non scalfisce il legame tra squadra e tifoseria.


Al rientro in città, infatti, i rosanero sono stati accolti allo stadio Stadio Renzo Barbera dagli ultras, che nonostante il ko hanno voluto far sentire il proprio sostegno con cori e incitamenti, nel tentativo di mantenere alto il morale del gruppo in vista dei prossimi impegni.

Sui social il club ha pubblicato una clip del momento, con le immagini dell’accoglienza e i cori dei tifosi a fare da colonna sonora: un segnale forte di unità e compattezza, per ripartire subito e continuare a inseguire l’obiettivo promozione.

Altre notizie

file1 (32)

Serie B, Mantova-Carrarese 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175511

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175457

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
844a311d-238c-4cf0-a5db-bcae25414a89

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Dispiaciuti per i nostri tifosi. Il mio errore ha dato fiducia al Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 173234

Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (26)

Serie A, pari pirotecnico all’Olimpico: tra Roma e Juventus finisce 3-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file1 (33)

Mantova, Modesto: «Contro il Palermo sarà una gara bella tosta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file3 (25)

Palermo accolto dai tifosi al Barbera dopo Pescara: sostegno e cori per la squadra di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file2 (24)

Serie A: Roma avanti di un gol sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
file1 (32)

Serie B, Mantova-Carrarese 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026