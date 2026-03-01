Palermo accolto dai tifosi al Barbera dopo Pescara: sostegno e cori per la squadra di Inzaghi

Si ferma la lunga striscia positiva del Palermo, che cade in casa del Pescara in un momento delicato della stagione, proprio mentre la corsa alla promozione diretta entra nella fase decisiva.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi interrompe così una serie di risultati utili consecutivi che aveva alimentato entusiasmo e ambizioni. La sconfitta in Abruzzo rappresenta uno stop pesante, ma non scalfisce il legame tra squadra e tifoseria.





Al rientro in città, infatti, i rosanero sono stati accolti allo stadio Stadio Renzo Barbera dagli ultras, che nonostante il ko hanno voluto far sentire il proprio sostegno con cori e incitamenti, nel tentativo di mantenere alto il morale del gruppo in vista dei prossimi impegni.

Sui social il club ha pubblicato una clip del momento, con le immagini dell’accoglienza e i cori dei tifosi a fare da colonna sonora: un segnale forte di unità e compattezza, per ripartire subito e continuare a inseguire l’obiettivo promozione.