Perinetti: «Il Palermo può puntare al terzo posto e ai playoff»

Il momento del Palermo in Serie B e gli equilibri del campionato sono stati tra i temi affrontati da Giorgio Perinetti nel corso dell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com. Il dirigente, ex direttore sportivo rosanero, ha analizzato la situazione della squadra siciliana dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza.

Nel dialogo con Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Perinetti ha evidenziato la qualità dell’avversario: «Il Monza ha un organico ricco di giocatori esperti e con esperienza anche in Serie A».





L’ex dirigente rosanero ha quindi indicato quale potrebbe essere l’obiettivo realistico per il Palermo nella parte finale della stagione. «Il Palermo dovrà prepararsi bene per il terzo posto e poi provare a vincere i playoff», ha spiegato Perinetti nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Secondo il dirigente, la Serie B resta un campionato estremamente equilibrato e imprevedibile. «La B è comunque un torneo che ricomincia ogni domenica», ha sottolineato ancora Perinetti, come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

Nel corso dell’intervista pubblicata da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Perinetti ha inoltre ribadito come la continuità sia la chiave per arrivare pronti alla fase decisiva del campionato. L’obiettivo dei rosanero, dunque, resta quello di consolidare la propria posizione e arrivare nella miglior condizione possibile alla lotteria dei playoff.

Una prospettiva che, secondo quanto spiegato ancora da Perinetti ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, potrebbe permettere al Palermo di giocarsi concretamente le proprie possibilità di promozione.