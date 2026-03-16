Perinetti: «Il Palermo può puntare al terzo posto e ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo brescia 2-2 B (10) perinetti

Il momento del Palermo in Serie B e gli equilibri del campionato sono stati tra i temi affrontati da Giorgio Perinetti nel corso dell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com. Il dirigente, ex direttore sportivo rosanero, ha analizzato la situazione della squadra siciliana dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza.

Nel dialogo con Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Perinetti ha evidenziato la qualità dell’avversario: «Il Monza ha un organico ricco di giocatori esperti e con esperienza anche in Serie A».


L’ex dirigente rosanero ha quindi indicato quale potrebbe essere l’obiettivo realistico per il Palermo nella parte finale della stagione. «Il Palermo dovrà prepararsi bene per il terzo posto e poi provare a vincere i playoff», ha spiegato Perinetti nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Secondo il dirigente, la Serie B resta un campionato estremamente equilibrato e imprevedibile. «La B è comunque un torneo che ricomincia ogni domenica», ha sottolineato ancora Perinetti, come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

Nel corso dell’intervista pubblicata da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Perinetti ha inoltre ribadito come la continuità sia la chiave per arrivare pronti alla fase decisiva del campionato. L’obiettivo dei rosanero, dunque, resta quello di consolidare la propria posizione e arrivare nella miglior condizione possibile alla lotteria dei playoff.

Una prospettiva che, secondo quanto spiegato ancora da Perinetti ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, potrebbe permettere al Palermo di giocarsi concretamente le proprie possibilità di promozione.

Altre notizie

palermo modena 1-1 (66) Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi chiama l’unità: «Io ci credo, la Serie A è possibile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo frosinone 0-0 (76) Pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, scontri diretti ancora indigesti: ma il calendario offre altre due occasioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, senza Ranocchia è rebus in mediana: Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (132) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiede spazio: contro la Juve Stabia si scalda anche Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Luigi-Butera-800x800

Palermo, ricompattarsi subito: la Juve Stabia crocevia per difendere il terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova gomes cella magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia tutto contro la Juve Stabia: novità in difesa, a centrocampo e in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo per la A. Reazione a catena”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
castori

Sudtirol-Pescara 0-0, Castori: «Tante assenze, era importante non perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 204953

Sudtirol-Pescara 0-0, Gorgone: «Ottima prestazione, avremmo potuto raccogliere di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
hq720

Avellino, Cancellotti: «C’è stato un momento di difficoltà ma adesso abbiamo cambiato atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Entella-Avellino 1-2, Chiappella: «Ci è mancata fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini dopo la vittoria sull’Entella: «Si è visto l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo brescia 2-2 B (10) perinetti

Perinetti: «Il Palermo può puntare al terzo posto e ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo modena 1-1 (66) Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi chiama l’unità: «Io ci credo, la Serie A è possibile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo frosinone 0-0 (76) Pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, scontri diretti ancora indigesti: ma il calendario offre altre due occasioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, senza Ranocchia è rebus in mediana: Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (132) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiede spazio: contro la Juve Stabia si scalda anche Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026