Tuttosport: “Così Venezia e Monza vedono insieme la A”

La corsa alla promozione diretta in Serie B sembra ormai delineare due protagoniste assolute. Dopo la 30ª giornata, infatti, Venezia e Monza continuano a marciare praticamente appaiate in vetta alla classifica, separate da un solo punto e sempre più lanciate verso la Serie A. Come evidenziato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, il turno appena disputato ha confermato la solidità delle due squadre di testa, mentre le dirette inseguitrici continuano a perdere terreno.

Nel suo approfondimento su Tuttosport, Gianluca Scaduto sottolinea come Venezia e Monza stiano approfittando delle difficoltà delle rivali. Il Frosinone, terzo in classifica, non riesce più a vincere e sembra ormai abbonato ai pareggi: il 2-2 maturato sabato sul campo del Cesena è stato il quarto nelle ultime cinque partite. Un rendimento che ha fatto scivolare i ciociari a cinque punti dal Venezia, distanza che diventa di fatto sei considerando gli scontri diretti sfavorevoli.





Diverso il discorso per il Palermo, attualmente quarto, che ha incassato un pesante 3-0 proprio sul campo del Monza. Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, la squadra guidata da Inzaghi ha pagato un doppio confronto diretto estremamente negativo contro i brianzoli: tra andata e ritorno sono arrivati due 3-0 che pesano anche in ottica classifica. In virtù degli scontri diretti, il distacco reale dal Monza diventa infatti di sette punti.

Secondo l’analisi proposta da Gianluca Scaduto sulle pagine di Tuttosport, al Palermo è mancata soprattutto continuità di rendimento lontano dal Barbera. In trasferta i rosanero hanno spesso adottato un atteggiamento troppo prudente, finendo per pagare questa scelta. A Monza, però, il copione è stato diverso: nonostante il passivo finale, la squadra di Inzaghi ha disputato una gara coraggiosa ma poco concreta.

Nel frattempo anche il Venezia di Stroppa ha beneficiato dei passi falsi delle rivali. Lo 0-0 ottenuto sul campo della Sampdoria non è stato particolarmente brillante dal punto di vista del gioco, ma – come evidenzia ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport – alla luce dei risultati delle concorrenti resta comunque un punto utile nella corsa alla promozione.

Ora l’attenzione si sposta sul turno infrasettimanale. Il Venezia capolista ospiterà il Padova in un derby delicato, soprattutto per gli euganei, reduci dalla sconfitta interna contro il Catanzaro e sempre più coinvolti nella zona calda della classifica. Anche il Monza sarà impegnato in trasferta al “Città del Tricolore” contro una Reggiana in difficoltà, reduce da tre sconfitte consecutive e con la panchina di Rubinacci sempre più sotto pressione.

Il Palermo, invece, aprirà il turno ospitando al Barbera la Juve Stabia. I rosanero restano fortissimi davanti al proprio pubblico – otto vittorie consecutive – ma dovranno affrontare una squadra campana in piena corsa playoff e determinata a difendere il settimo posto.

Infine, il Frosinone attende il Bari in una sfida che potrebbe rivelarsi particolarmente insidiosa. I pugliesi arrivano dal netto 4-1 inflitto alla Reggiana e, come ricorda Gianluca Scaduto su Tuttosport, stanno provando a rilanciarsi per conquistare una salvezza senza passare dai playout.

Il turno infrasettimanale potrebbe dunque rafforzare ulteriormente la leadership di Venezia e Monza. Se entrambe dovessero confermarsi, la corsa verso la Serie A potrebbe prendere una direzione ancora più chiara. E sempre più a braccetto.