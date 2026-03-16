Tuttosport: “I tifosi del Palermo credono ancora nella A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo padova 1-0 (40) tifosi

Il Palermo cade a Monza ma non perde l’abbraccio del suo popolo. Anzi, proprio nel momento più difficile della stagione arriva un’altra dimostrazione di attaccamento da parte dei tifosi rosanero. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, oltre tremila sostenitori erano presenti al Brianteo per sostenere la squadra in una trasferta che si è poi trasformata in una giornata amarissima.

Nel suo racconto su Tuttosport, Luigi Butera descrive anche ciò che è accaduto poche ore dopo il rientro in città: circa trecento tifosi hanno atteso il Palermo allo stadio Barbera nella notte di sabato. Non c’era nulla da festeggiare dopo il pesante 3-0 subito dal Monza, una sconfitta che ha allontanato – forse definitivamente – i rosanero dalla corsa alla promozione diretta.


Eppure, come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, la Curva Nord ha scelto di sostenere la squadra senza alcuna contestazione. Niente fischi o proteste per i tre gol incassati in Lombardia, ma cori, applausi e fumogeni per accogliere Inzaghi e i suoi giocatori. Un gesto che si inserisce nella scia di quanto accaduto già due settimane prima, quando i tifosi avevano manifestato vicinanza anche dopo la sconfitta di Pescara.

Secondo Luigi Butera su Tuttosport, questo ennesimo slancio d’amore ha colpito profondamente Filippo Inzaghi. Il tecnico rosanero si è fermato a parlare con gli ultras per ringraziarli e per rilanciare la sfida in vista del finale di campionato.

«La squadra a Monza ha dato tutto, purtroppo è andato tutto male. Sappiamo la responsabilità che abbiamo, ma sappiamo anche che con voi al nostro fianco ce la possiamo fare. Ce la metteremo tutta, dobbiamo crederci, mancano ancora otto partite».

Le parole dell’allenatore, riportate ancora da Luigi Butera su Tuttosport, confermano la fiducia dell’ex attaccante nel percorso della squadra. Inzaghi ha ribadito anche un concetto espresso subito dopo la gara del Brianteo, quando aveva definito quella contro il Monza la miglior partita stagionale del Palermo dal punto di vista della prestazione.

«Se siamo questi, in Serie A ci andiamo, ve lo assicuro».

Ora, come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, la risposta dovrà arrivare dal campo. Il calendario non concede pause e domani al Barbera arriverà la Juve Stabia, una delle poche squadre che finora è riuscita a battere il Palermo in campionato.

I rosanero sono chiamati a ripartire immediatamente, consapevoli però di poter contare su un sostegno costante. I tifosi non mancheranno fino alla fine della stagione: la missione della squadra sarà quella di ripagare questa fiducia provando a inseguire il sogno della Serie A.

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