Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi chiama l’unità: «Io ci credo, la Serie A è possibile»”

La sconfitta di Monza non ha scalfito la fiducia dell’ambiente rosanero. Né quella dei tifosi né quella di Filippo Inzaghi, che continua a credere con convinzione nell’obiettivo Serie A. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la notte di sabato al Barbera è stata la dimostrazione più chiara del legame tra squadra e pubblico.

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Salvatore Orifici descrive l’accoglienza riservata alla squadra al rientro dalla trasferta lombarda: oltre trecento tifosi hanno atteso i giocatori allo stadio per incoraggiarli nonostante il pesante ko. Un gesto che ha rafforzato ulteriormente la convinzione di Inzaghi, convinto che la squadra abbia ancora tutto per inseguire la promozione.





«Se siamo questi o arriviamo primi o secondi o vinciamo i play-off. In Serie A ci andiamo, ve lo assicuro». Parole chiare, riportate da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, con cui il tecnico rosanero ha voluto ribadire la propria fiducia nel gruppo e nel percorso intrapreso.

Come evidenzia Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, Inzaghi ha parlato ai tifosi a cuore aperto, senza nascondere la delusione per la sconfitta contro una diretta concorrente nella corsa alla promozione. «La squadra ha dato tutto, purtroppo è andato male tutto. Sappiamo la responsabilità che abbiamo ma sappiamo pure che con voi al nostro fianco ce la metteremo tutta. Dobbiamo crederci, mancano ancora otto partite».

Nel racconto di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, emerge con forza il rapporto costruito tra l’allenatore e il popolo rosanero. Sin dalle prime settimane della stagione si è instaurato un legame forte, alimentato da stima reciproca e da una continua dimostrazione di sostegno da parte della Curva Nord, presente sia dopo le vittorie sia nei momenti più difficili.

Un esempio era già arrivato poche settimane fa dopo la trasferta di Pescara, quando la tifoseria aveva nuovamente accolto la squadra con cori e incoraggiamenti. Anche sabato notte la scena si è ripetuta, confermando l’unità dell’ambiente rosanero.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Barbera è tornato a essere un vero fortino. Le nove vittorie consecutive ottenute in casa dimostrano quanto il fattore campo possa incidere nel finale di stagione. Allo stesso tempo, la presenza di oltre tremila tifosi a Monza rappresenta l’immagine di un popolo che continua a seguire la squadra ovunque.

Il messaggio è chiaro: non c’è spazio per recriminazioni. Palermo e tifosi sono compatti verso un unico obiettivo. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra è chiamata a rispondere subito sul campo, a partire dalla sfida contro la Juve Stabia. Una partita che può rappresentare già un passaggio decisivo per il finale di stagione.

Ripartire con una vittoria dopo il ko del Brianteo sarebbe il modo migliore per continuare a inseguire il sogno della Serie A, sia attraverso la promozione diretta sia passando dalla strada dei play-off.