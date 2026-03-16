Giornale di Sicilia: “Palermo, scontri diretti ancora indigesti: ma il calendario offre altre due occasioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo frosinone 0-0 (76) Pohjanpalo

Il Palermo continua a fare i conti con il proprio rendimento negli scontri diretti. Il 3-0 incassato a Monza ha riaperto interrogativi sulle ambizioni di promozione dei rosanero e ha confermato una difficoltà già emersa nel corso della stagione contro le squadre di vertice. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, chi si aspettava un copione diverso rispetto alla gara d’andata non può dirsi soddisfatto della prova offerta al Brianteo.

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena sottolinea come il pesante ko contro i brianzoli, oltre a replicare il risultato dell’andata, abbia inevitabilmente ridimensionato le ambizioni di promozione diretta. Inzaghi ha comunque ribadito la volontà di continuare a lottare fino a quando la matematica non dirà il contrario, ma il campo ha mostrato ancora una volta le difficoltà della squadra rosanero nei confronti con le prime della classe.


Come ricorda Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, le quattro partite disputate finora contro Monza, Venezia e Frosinone raccontano un bottino molto povero: appena due punti, frutto dei pareggi casalinghi contro le squadre allenate da Alvini e Stroppa. Ancora più significativo il dato realizzativo: zero gol segnati e sei subiti, tutti arrivati proprio nelle due sfide contro il Monza.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nel girone di ritorno il Palermo avrà comunque altre occasioni per cambiare la narrazione degli scontri diretti. Restano infatti le trasferte in Ciociaria contro il Frosinone e in laguna contro il Venezia, due appuntamenti che potrebbero rappresentare un banco di prova decisivo per misurare la reale competitività della squadra di Inzaghi.

Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, vincere almeno uno scontro diretto sarebbe fondamentale non solo per la classifica, ma anche per restituire fiducia all’ambiente rosanero, soprattutto in vista dei possibili playoff. Nel calendario restano inoltre sfide interne di alto livello, come quelle contro Cesena e Catanzaro, che potrebbero incidere in maniera significativa nella corsa alle prime posizioni.

Il problema principale emerso nelle gare di vertice riguarda però la fase offensiva. Nel pezzo pubblicato dal Giornale di Sicilia, Alessandro Arena mette in evidenza il digiuno di Pohjanpalo proprio contro le squadre più forti del campionato. Il capocannoniere della Serie B, autore di 20 reti stagionali, non è ancora riuscito a segnare contro nessuna delle prime otto in classifica nel torneo 2025/26.

Un dato che non cancella il valore dell’attaccante finlandese ma che racconta le difficoltà offensive del Palermo quando si trova davanti difese di alto livello. A Monza, per esempio, Pohjanpalo ha prodotto soltanto un tiro pericoloso nel recupero e ha ricevuto pochi palloni giocabili, spesso isolato e poco supportato dal resto del reparto offensivo.

Per una squadra che punta alla Serie A, sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, serve qualcosa in più nelle partite che contano davvero. Il Palermo ha però ancora otto giornate a disposizione per invertire la rotta e dimostrare di poter competere fino in fondo con le migliori.

Altre notizie

Palermo Mantova ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, senza Ranocchia è rebus in mediana: Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (132) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiede spazio: contro la Juve Stabia si scalda anche Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Luigi-Butera-800x800

Palermo, ricompattarsi subito: la Juve Stabia crocevia per difendere il terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova gomes cella magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia tutto contro la Juve Stabia: novità in difesa, a centrocampo e in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo per la A. Reazione a catena”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (27) Inzaghi

Palermo, Inzaghi in conferenza stampa: lunedì parlerà prima della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: seduta di recupero dopo Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 095727

Il Giorno: “Monza travolgente, Palermo ko 3-0: brianzoli sempre più vicini alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
calcio-serie-b-2025-2026-monza-vs-palermo

Tuttosport: “Un superbo Monza fa fuori il Palermo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
650779260_1513261790808341_1939102407223395544_n

Gazzetta dello Sport: “Delli Carri top. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
c175fa8c-2818-48ae-9afa-903aafba5b37

Gazzetta dello Sport: “Monza, è un tris da A. Resa Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
e9c65d7f-a62a-4779-8c4a-2a06641036ad

Repubblica: “Difesa disattenta, attaccanti impalpabili. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 0-0 (76) Pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, scontri diretti ancora indigesti: ma il calendario offre altre due occasioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, senza Ranocchia è rebus in mediana: Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (132) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiede spazio: contro la Juve Stabia si scalda anche Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Luigi-Butera-800x800

Palermo, ricompattarsi subito: la Juve Stabia crocevia per difendere il terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova gomes cella magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia tutto contro la Juve Stabia: novità in difesa, a centrocampo e in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026