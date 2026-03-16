Giornale di Sicilia: “Palermo, senza Ranocchia è rebus in mediana: Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova ranocchia

L’assenza di Ranocchia apre un vero e proprio rebus a centrocampo per il Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il regista rosanero salterà la sfida con la Juve Stabia dopo l’ammonizione rimediata a Monza, un cartellino pesante che complica i piani di Inzaghi proprio alla vigilia di una gara delicata.

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena ricorda come quella di Monza fosse una partita speciale per Ranocchia, quasi uno scherzo del destino da ex. Invece il pomeriggio si è chiuso nel peggiore dei modi: dopo un buon primo tempo, in cui aveva creato l’occasione per il colpo di testa di Segre respinto da Thiam, il centrocampista è calato nella ripresa insieme al resto della squadra.


Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il numero 10 è stato coinvolto in due episodi chiave: il duello in velocità perso con Azzi nell’azione del 3-0 firmato da Colombo e l’ammonizione che gli farà saltare la gara contro le “vespe”. Un’assenza pesante, anche perché il Palermo perde uno dei suoi principali riferimenti nella costruzione del gioco.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, quella contro la Juve Stabia sarà già la quinta partita saltata in stagione da Ranocchia. In precedenza il centrocampista era rimasto fuori tra settembre e ottobre per un problema muscolare e aveva inoltre saltato la trasferta di Chiavari dopo l’espulsione rimediata nella gara precedente, proprio contro la Juve Stabia.

Il dato che preoccupa maggiormente riguarda il rendimento della squadra senza il suo regista. Nel pezzo pubblicato sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena evidenzia come il bilancio del Palermo in assenza di Ranocchia non sia particolarmente brillante: una sola vittoria, contro lo Spezia, e tre pareggi con Cesena, Venezia ed Entella.

Senza di lui i rosanero perdono soprattutto la principale fonte di gioco. Ranocchia garantisce qualità sia nei passaggi corti sia nei lanci lunghi e rappresenta il collegamento ideale tra difesa e attacco. Toccherà quindi a Inzaghi trovare la soluzione migliore per sostituirlo.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, l’alternativa più naturale sarebbe Blin, già titolare nelle altre partite in cui il numero 10 è stato assente. Il francese però non attraversa un momento brillante e l’ultima apparizione, contro il Mantova, è stata segnata dal rigore ingenuamente concesso agli avversari con conseguente espulsione.

Sul tavolo del tecnico restano comunque altre ipotesi. Nel racconto di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una delle soluzioni più interessanti potrebbe essere l’arretramento di Palumbo in mediana. Una scelta che però priverebbe la trequarti di uno dei giocatori più creativi, fondamentale anche per alimentare Pohjanpalo, che ha segnato cinque dei suoi venti gol proprio su assist dell’ex Modena.

Più defilate, al momento, le piste che portano a Gomes e Vasic: entrambi garantiscono fisicità ma non possiedono la stessa capacità di impostazione. Ancora meno probabile l’opzione Giovane, che nel girone di ritorno ha trovato pochissimo spazio.

Chiunque verrà scelto dovrà contribuire a una risposta immediata della squadra dopo il ko di Monza. Il Palermo è chiamato a dimostrare di poter ancora inseguire l’obiettivo Serie A e proprio dalla gara contro la Juve Stabia potrebbe arrivare la prima risposta.

Altre notizie

palermo frosinone 0-0 (76) Pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, scontri diretti ancora indigesti: ma il calendario offre altre due occasioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (132) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiede spazio: contro la Juve Stabia si scalda anche Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Luigi-Butera-800x800

Palermo, ricompattarsi subito: la Juve Stabia crocevia per difendere il terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova gomes cella magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia tutto contro la Juve Stabia: novità in difesa, a centrocampo e in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo per la A. Reazione a catena”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (27) Inzaghi

Palermo, Inzaghi in conferenza stampa: lunedì parlerà prima della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: seduta di recupero dopo Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 095727

Il Giorno: “Monza travolgente, Palermo ko 3-0: brianzoli sempre più vicini alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
calcio-serie-b-2025-2026-monza-vs-palermo

Tuttosport: “Un superbo Monza fa fuori il Palermo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
650779260_1513261790808341_1939102407223395544_n

Gazzetta dello Sport: “Delli Carri top. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
c175fa8c-2818-48ae-9afa-903aafba5b37

Gazzetta dello Sport: “Monza, è un tris da A. Resa Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
e9c65d7f-a62a-4779-8c4a-2a06641036ad

Repubblica: “Difesa disattenta, attaccanti impalpabili. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 0-0 (76) Pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, scontri diretti ancora indigesti: ma il calendario offre altre due occasioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, senza Ranocchia è rebus in mediana: Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (132) johnsen

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiede spazio: contro la Juve Stabia si scalda anche Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Luigi-Butera-800x800

Palermo, ricompattarsi subito: la Juve Stabia crocevia per difendere il terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova gomes cella magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia tutto contro la Juve Stabia: novità in difesa, a centrocampo e in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026