Giornale di Sicilia: “Palermo, senza Ranocchia è rebus in mediana: Inzaghi valuta le alternative”

L’assenza di Ranocchia apre un vero e proprio rebus a centrocampo per il Palermo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il regista rosanero salterà la sfida con la Juve Stabia dopo l’ammonizione rimediata a Monza, un cartellino pesante che complica i piani di Inzaghi proprio alla vigilia di una gara delicata.

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena ricorda come quella di Monza fosse una partita speciale per Ranocchia, quasi uno scherzo del destino da ex. Invece il pomeriggio si è chiuso nel peggiore dei modi: dopo un buon primo tempo, in cui aveva creato l’occasione per il colpo di testa di Segre respinto da Thiam, il centrocampista è calato nella ripresa insieme al resto della squadra.





Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il numero 10 è stato coinvolto in due episodi chiave: il duello in velocità perso con Azzi nell’azione del 3-0 firmato da Colombo e l’ammonizione che gli farà saltare la gara contro le “vespe”. Un’assenza pesante, anche perché il Palermo perde uno dei suoi principali riferimenti nella costruzione del gioco.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, quella contro la Juve Stabia sarà già la quinta partita saltata in stagione da Ranocchia. In precedenza il centrocampista era rimasto fuori tra settembre e ottobre per un problema muscolare e aveva inoltre saltato la trasferta di Chiavari dopo l’espulsione rimediata nella gara precedente, proprio contro la Juve Stabia.

Il dato che preoccupa maggiormente riguarda il rendimento della squadra senza il suo regista. Nel pezzo pubblicato sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena evidenzia come il bilancio del Palermo in assenza di Ranocchia non sia particolarmente brillante: una sola vittoria, contro lo Spezia, e tre pareggi con Cesena, Venezia ed Entella.

Senza di lui i rosanero perdono soprattutto la principale fonte di gioco. Ranocchia garantisce qualità sia nei passaggi corti sia nei lanci lunghi e rappresenta il collegamento ideale tra difesa e attacco. Toccherà quindi a Inzaghi trovare la soluzione migliore per sostituirlo.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, l’alternativa più naturale sarebbe Blin, già titolare nelle altre partite in cui il numero 10 è stato assente. Il francese però non attraversa un momento brillante e l’ultima apparizione, contro il Mantova, è stata segnata dal rigore ingenuamente concesso agli avversari con conseguente espulsione.

Sul tavolo del tecnico restano comunque altre ipotesi. Nel racconto di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una delle soluzioni più interessanti potrebbe essere l’arretramento di Palumbo in mediana. Una scelta che però priverebbe la trequarti di uno dei giocatori più creativi, fondamentale anche per alimentare Pohjanpalo, che ha segnato cinque dei suoi venti gol proprio su assist dell’ex Modena.

Più defilate, al momento, le piste che portano a Gomes e Vasic: entrambi garantiscono fisicità ma non possiedono la stessa capacità di impostazione. Ancora meno probabile l’opzione Giovane, che nel girone di ritorno ha trovato pochissimo spazio.

Chiunque verrà scelto dovrà contribuire a una risposta immediata della squadra dopo il ko di Monza. Il Palermo è chiamato a dimostrare di poter ancora inseguire l’obiettivo Serie A e proprio dalla gara contro la Juve Stabia potrebbe arrivare la prima risposta.