Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiede spazio: contro la Juve Stabia si scalda anche Magnani”

Nel momento più delicato della stagione, il Palermo cerca nuove risposte dai singoli. A Monza, nel mezzo di una serata complicata per i rosanero, uno dei pochi segnali positivi è arrivato da Johnsen. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo è stato tra le poche luci nel buio delle seconde linee viste al Brianteo.

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena evidenzia come il norvegese abbia mostrato finalmente sprazzi del suo potenziale: una traversa, un tiro respinto da Thiam e alcune imbucate interessanti per i compagni. La fortuna non lo ha assistito, ma l’atteggiamento e la vivacità offensiva hanno convinto lo staff tecnico.





Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, proprio queste indicazioni potrebbero spingere Inzaghi a concedergli una chance dal primo minuto contro la Juve Stabia. Con tre partite in sette giorni e la necessità di gestire energie e rotazioni, l’ipotesi di vedere Johnsen titolare al Barbera diventa concreta. A lasciargli spazio potrebbe essere Le Douaron, che a Monza ha disputato una gara generosa ma poco incisiva contro la difesa organizzata dei brianzoli.

Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, per Johnsen si tratterebbe della prima vera occasione da titolare davanti al pubblico del Barbera. Finora l’attaccante era partito dall’inizio soltanto nelle gare contro Sampdoria e Pescara, riuscendo comunque a mettere a referto un assist per Augello nella sfida del Ferraris. L’obiettivo adesso è dare continuità alle buone sensazioni mostrate a Monza e ritrovare quella connessione offensiva con Pohjanpalo che tra il 2022 e il 2024 aveva entusiasmato i tifosi del Venezia.

Ma le novità potrebbero riguardare anche la difesa. Nel pezzo pubblicato sul Giornale di Sicilia, Alessandro Arena spiega che anche Magnani si candida per un posto nell’undici iniziale. Il difensore, arrivato nel mercato invernale, ha dato segnali incoraggianti nel finale della gara di Monza, quando Inzaghi è passato alla difesa a quattro.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, Magnani appare in crescita e punta a conquistare stabilmente spazio nelle gerarchie difensive. Il principale indiziato a lasciargli il posto potrebbe essere Peda: i due si sono alternati nelle ultime tre gare, con il polacco titolare e il numero 96 pronto a subentrare. Contro la Juve Stabia, però, la staffetta potrebbe invertirsi per garantire maggiore solidità alla retroguardia.

Difficile invece immaginare cambiamenti per quanto riguarda Bani e Ceccaroni. Il capitano resta un punto fermo per carisma e letture difensive, mentre il numero 32 è considerato imprescindibile nello scacchiere rosanero. In panchina resta comunque Veroli, alternativa naturale nel reparto.

Per il Palermo, conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche le prestazioni di giocatori come Magnani e Johnsen possono diventare decisive: esperienza, personalità e qualità saranno elementi fondamentali per ripartire e affrontare nel modo migliore il finale di stagione.