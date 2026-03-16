Palermo, ricompattarsi subito: la Juve Stabia crocevia per difendere il terzo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
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Il Palermo è chiamato a reagire immediatamente dopo la sconfitta di Monza. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, un segnale importante dall’ambiente è già arrivato, ma ora spetta alla squadra trasformarlo in energia positiva per l’ultima parte della stagione. I rosanero sono rientrati dalla Lombardia con il peso della sconfitta, ma ad accoglierli al Barbera hanno trovato un gruppo numeroso di ultras pronti a sostenere la squadra.

Nel racconto di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il clima attorno al Palermo appare diverso rispetto al passato recente. In altre stagioni un ko del genere avrebbe probabilmente provocato contestazioni dure. Stavolta invece i tifosi hanno scelto di stringersi attorno alla squadra, proprio come accadde al ritorno dalla trasferta di Pescara. Un gesto di fiducia che si aggiunge alla presenza dei circa tremila sostenitori rosanero che avevano seguito la squadra a Monza con la speranza di agganciare il secondo posto.


Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, proprio dal sostegno del pubblico deve ripartire il Palermo e soprattutto Inzaghi, considerato la prima garanzia tecnica per il popolo rosanero. La sfida contro la Juve Stabia assume quindi i contorni di uno snodo decisivo per l’ultima fase del campionato. Continuare a pensare a quanto accaduto a Monza non serve: la squadra aveva retto nel primo tempo, andando sotto in maniera immeritata, ma nella ripresa non è riuscita a mantenere lo stesso livello contro un Monza ordinato e cinico nelle ripartenze.

Nel commento di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il passato ormai non può più essere cambiato. Alcune scelte tattiche, come il cambio Pierozzi–Rui Modesto che si è rivelato costoso nel corso della partita, restano episodi da archiviare. Adesso il Palermo deve guardare avanti e concentrarsi sul calendario che resta.

Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, oltre alla sfida con la Juve Stabia ci sono altre sette partite che definiranno la stagione. Il distacco dalle prime due si è ampliato, ma il campionato di Serie B resta imprevedibile e nulla può essere escluso. Inzaghi continua a sostenere che la promozione diretta sia ancora alla portata, ma sarà il campo a dare le risposte definitive.

Il primo obiettivo diventa quindi ricompattarsi subito. Anche perché alle spalle il Catanzaro sta recuperando terreno ed è ormai a cinque punti. Se la promozione diretta dovesse allontanarsi ulteriormente, diventerà fondamentale difendere almeno il terzo posto per affrontare i playoff da una posizione più favorevole ed evitare un percorso pieno di ostacoli. Per i tifosi rosanero, perdere anche questo traguardo sarebbe un colpo difficile da digerire.

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