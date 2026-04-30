Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, Inzaghi rivoluziona: turnover totale e nuove prove da playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 30, 2026
palermo cesena 2-0 (70) Veroli gyasi

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Catanzaro con un volto profondamente rinnovato. Come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi è pronto a varare un turnover massiccio per gestire le energie in vista dei playoff e valutare nuove soluzioni. Il Corriere dello Sport sottolinea come saranno diverse le novità nell’undici iniziale, con l’obiettivo di far rifiatare alcuni titolari e testare alternative credibili.

Secondo il Corriere dello Sport, spazio dal primo minuto per Magnani, Veroli, Giovane, Johnsen e Gyasi, mentre elementi come Augello, Palumbo, Segre e Ceccaroni partiranno dalla panchina, pronti eventualmente a subentrare. Da valutare le condizioni di Gomes, disponibile ma non ancora al meglio. Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre il dubbio tra i pali, dove Joronen resta in vantaggio su Gomis.


Nel dettaglio, il Corriere dello Sport propone un Palermo schierato con il 3-4-2-1: Joronen in porta; difesa composta da Magnani, Bani e Veroli; sulle corsie Pierozzi e Rui Modesto, con Giovane e Ranocchia in mezzo al campo; sulla trequarti la coppia Johnsen-Gyasi a supporto di Pohjanpalo, a caccia di conferme sotto porta.

Sul fronte Catanzaro, Aquilani non accelera i tempi di recupero degli indisponibili D’Alessandro, Iemmello e Brighenti, che non saranno della partita. Al loro posto, sempre secondo il Corriere dello Sport, spazio a Di Francesco, Alesi e Jack, mentre in cabina di regia agirà la coppia Petriccione-Pontisso. Anche per i calabresi confermato il modulo 3-4-2-1, con Pigliacelli tra i pali e Pittarello riferimento offensivo.

Ecco le probabili scelte di Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport:
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Bani, Veroli; Pierozzi, Giovane, Ranocchia, Rui Modesto; Johnsen, Gyasi; Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Augello, Bereszynski, Peda, Ceccaroni, Palumbo, Gomes, Segre, Vasic, Blin, Le Douaron, Corona.
Allenatore: Inzaghi.

Queste le probabili scelte dei calabresi secondo il Corriere dello Sport:
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello.
A disposizione: Marietta, Madia, Bashi, Esteves, Frosinini, Verrengia, Rispoli, Buglio, Pompetti, Oudin, Nuamah, Koffi.
Allenatore: Aquilani.

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