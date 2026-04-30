Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi vara il turnover: difesa rivoluzionata e nuove soluzioni in attacco”
Il Palermo si prepara a cambiare volto in vista del prossimo impegno al Barbera. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi è pronto a varare un ampio turnover con l’obiettivo di gestire le energie e valutare nuove soluzioni, anche in prospettiva playoff. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia infatti la volontà del tecnico di concedere respiro a diversi titolari, introducendo al contempo elementi meno impiegati.
Secondo quanto sottolineato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la difesa sarà completamente rivoluzionata rispetto alla trasferta di Reggio Emilia. Bani, pienamente recuperato, dovrebbe partire dal primo minuto, mentre ai suoi lati agiranno Magnani, alla ricerca della miglior condizione, e Veroli, pronto a presidiare la corsia mancina. Una scelta che conferma l’intenzione di ruotare gli uomini anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati.
A centrocampo, come rimarca ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, spazio alla novità Giovane in coppia con Ranocchia, mentre sulle corsie si registrano ulteriori cambiamenti: Rui Modesto verrà avanzato sulla fascia per concedere un turno di riposo ad Augello. In avanti, Pohjanpalo resta il punto di riferimento, a caccia del 24° gol stagionale, ma alle sue spalle Inzaghi è pronto a sorprendere con una coppia inedita composta da Johnsen e Gyasi, con Vasic possibile alternativa a gara in corso.
Un Palermo sperimentale, dunque, ma tutt’altro che privo di interesse. Le scelte di Inzaghi offriranno indicazioni importanti anche in ottica spareggi, permettendo di ampliare le rotazioni e testare nuove soluzioni tattiche.
Intanto, il Barbera si conferma un autentico fortino. I rosanero vanno in gol da dodici partite interne consecutive, con un bilancio di undici vittorie e un pareggio, senza sconfitte. Trentà reti realizzate e appena cinque subite testimoniano la solidità della squadra davanti al proprio pubblico, numeri che, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, certificano il valore del fattore campo dopo l’ultimo ko interno datato 28 ottobre contro il Monza.