Corriere dello Sport: “Palermo, il City guarda al futuro. Club lavora al nuovo programma a prescindere dall’esito del torneo”

Il Palermo guarda avanti, senza perdere di vista il presente. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero sta lavorando parallelamente sia sul finale di stagione che sulla costruzione di un futuro già ben delineato dal City Football Group. Secondo quanto evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la proprietà ha già tracciato una doppia strategia: un piano A legato alla promozione e un piano B pronto a essere attuato anche in caso di permanenza nella categoria attuale.

Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come i budget siano già stati definiti, naturalmente differenti a seconda dello scenario, ma con un punto fermo: il City non intende modificare la propria linea. Il lavoro svolto finora viene considerato ampiamente positivo, al di là del risultato sportivo, soprattutto per la crescita del club sotto il profilo internazionale e per il rafforzamento del legame con il territorio. Un concetto ribadito ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che sottolinea anche il dato significativo legato al pubblico del Barbera: nonostante la mancanza di forti stimoli di classifica, sono già 25.148 gli spettatori certi per la sfida contro il Catanzaro.





Il vero snodo, però, resta lo stadio. Il progetto di ristrutturazione del “Renzo Barbera” rappresenta la chiave per un definitivo salto di qualità. Mai come in questo momento, le parti coinvolte sembrano viaggiare nella stessa direzione. La dichiarazione di pubblico interesse da parte della Giunta comunale costituisce un passaggio fondamentale, destinato a velocizzare l’iter burocratico e a consolidare la sinergia tra amministrazione e società.

A metà maggio è prevista la conferenza dei servizi decisoria: il Palermo presenterà un progetto di fattibilità tecnico-economica già definito nei dettagli. Se verrà giudicato adeguato, si entrerà nella fase più delicata, quella della copertura finanziaria. L’intervento complessivo supera i 300 milioni di euro e sarà necessario stabilire la ripartizione degli investimenti tra il City Football Group e gli enti pubblici coinvolti, ovvero Regione, Comune e Stato.

Il momento è cruciale. In caso di esito positivo, l’attuale convenzione in scadenza nel 2032 si trasformerebbe in un accordo pluridecennale, garantendo al City la gestione a lungo termine dell’impianto e la possibilità di ammortizzare i costi del restyling. Un impegno di tale portata, inevitabilmente, si rifletterebbe anche sugli investimenti futuri destinati alla squadra, consolidando ulteriormente il progetto Palermo.