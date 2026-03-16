Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia tutto contro la Juve Stabia: novità in difesa, a centrocampo e in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Mantova gomes cella magnani

La sconfitta di Monza è ormai alle spalle, ma il Palermo deve dimostrare subito di avere la forza mentale e fisica per reagire. Nel turno infrasettimanale al Barbera arriva la Juve Stabia, avversario insidioso contro cui i rosanero sono chiamati a rialzarsi immediatamente. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi dovrà ritrovare intensità e lucidità per sostenere il proprio calcio fatto di pressione e ritmo alto.

Secondo quanto racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sono prevedibili diversi cambi di formazione. Un primo segnale era arrivato già durante la gara di Monza, quando Inzaghi ha inserito forze fresche nel tentativo di cambiare l’inerzia della partita. Tuttavia, sottolinea ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, i giocatori entrati dalla panchina non sono riusciti a incidere come ci si aspettava.


Tra le novità viste al Brianteo c’è stato anche l’esordio di Rui Modesto. Il tecnico rosanero ha deciso di concedere spazio al portoghese dopo le buone indicazioni emerse in allenamento. Come osserva Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, il debutto non è stato semplice: il giovane esterno non è riuscito a entrare pienamente in partita, ma il contesto della gara non era certamente favorevole.

Sempre nella gestione delle rotazioni, Inzaghi ha provato a rilanciare anche Vasic e Corona, elementi che potrebbero tornare utili nelle prossime partite di un calendario serrato. Tuttavia, come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la vera questione per la sfida con la Juve Stabia riguarda il centrocampo e l’assenza di Ranocchia.

Il regista rosanero sarà infatti squalificato e il Palermo dovrà trovare una soluzione per sostituirlo. Nelle gerarchie di Inzaghi, il ricambio più naturale sembra essere Blin, anche se il centrocampista arriva dalla disattenzione che aveva riaperto la partita contro il Mantova. In alternativa, non è da escludere – come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – il rilancio di Gomes, con Palumbo chiamato ad assumere con maggiore continuità i compiti di impostazione.

Davanti, invece, dovrebbe arrivare una conferma importante. Johnsen, apparso tra i più vivaci nella trasferta di Monza, potrebbe partire ancora titolare. L’attaccante è alla ricerca del suo primo gol con la maglia rosanero e la sfida del Barbera potrebbe rappresentare l’occasione giusta.

Infine, possibili novità anche in difesa, dove potrebbero rivedersi dall’inizio Magnani e Bereszynski, pronti a rafforzare il reparto arretrato nella gara contro la Juve Stabia.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo per la A. Reazione a catena”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Palermo Entella 3-0 (27) Inzaghi

Palermo, Inzaghi in conferenza stampa: lunedì parlerà prima della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: seduta di recupero dopo Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 095727

Il Giorno: “Monza travolgente, Palermo ko 3-0: brianzoli sempre più vicini alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
calcio-serie-b-2025-2026-monza-vs-palermo

Tuttosport: “Un superbo Monza fa fuori il Palermo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
650779260_1513261790808341_1939102407223395544_n

Gazzetta dello Sport: “Delli Carri top. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
c175fa8c-2818-48ae-9afa-903aafba5b37

Gazzetta dello Sport: “Monza, è un tris da A. Resa Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
e9c65d7f-a62a-4779-8c4a-2a06641036ad

Repubblica: “Difesa disattenta, attaccanti impalpabili. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 082101

Repubblica: “Rosa, serata da cancellare. Il Monza segna tre gol, la corsa alla A si complica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 080739

Giornale di Sicilia: “Il Barbera tra storia e futuro. Maniscalco: «Tribune e architettura da salvare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
3d0a53f5-b3d3-48b3-bd91-7f734c9393b8

Giornale di Sicilia: “Johnsen il più pericoloso, Rui Modesto spaesato, Pohjanpalo stavolta stecca. Le pagelle di Monza-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
ab7462b8-2ae6-42be-b1c1-b1ec1805d289

Giornale di Sicilia: “Troppo Monza per il Palermo. Fine dei sogni… proibiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Mantova gomes cella magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia tutto contro la Juve Stabia: novità in difesa, a centrocampo e in attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo per la A. Reazione a catena”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 16, 2026
Screenshot 2026-03-15 223952

Serie A: il Milan crolla all’Olimpico, la Lazio vince 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 222123

Serie C girone A: termina con un pari senza reti il match tra Lecco e Novara. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
castori

Sudtirol-Pescara 0-0, Castori: «Tante assenze, era importante non perdere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026