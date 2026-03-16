Corriere dello Sport: “Palermo per la A. Reazione a catena”

Il Palermo incassa una sconfitta pesante, la più netta in trasferta degli ultimi anni, ma non perde la convinzione di essere sulla strada giusta. Il 3-0 di Monza rappresenta un passivo che non si vedeva da tre stagioni e mezzo, dall’ottobre 2022 quando i rosanero caddero a Terni con lo stesso risultato. Tuttavia, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il risultato finale non cancella quanto di buono mostrato dalla squadra per almeno un’ora di gioco.

Nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, Paolo Vannini sottolinea il paradosso di una gara giocata con atteggiamento corretto e organizzazione per lunghi tratti, ma priva di quella concretezza che in altre occasioni aveva permesso al Palermo di capitalizzare il proprio gioco. I rosanero non subivano una sconfitta con tre gol di scarto in trasferta da tempo e nemmeno nella scorsa stagione, rivelatasi complessa, era arrivato un passivo così pesante.





Come racconta ancora Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, la reazione dell’ambiente è stata immediata. Nonostante il ko, i tifosi hanno dimostrato grande vicinanza alla squadra: prima con gli applausi al termine della partita allo stadio Brianteo, poi accogliendo i giocatori al rientro in città nella notte di sabato per manifestare sostegno e fiducia nel gruppo.

Nel racconto di Paolo Vannini del Corriere dello Sport, emerge soprattutto il messaggio chiaro di Filippo Inzaghi. L’allenatore ha fatto quadrato con i suoi uomini e ha parlato direttamente agli ultras giunti per sostenere la squadra, ribadendo con convinzione l’obiettivo stagionale: la promozione in Serie A.

“Se siamo questi, se giochiamo come a Monza, in Serie A ci andremo sicuramente”, ha dichiarato Inzaghi. “Ce la metteremo tutta, ve lo assicuro”.

Le parole del tecnico, riportate ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, indicano la volontà di non disperdere il lavoro costruito finora. Anche se la distanza dal secondo posto – attualmente di sei punti – appare difficile da colmare vista la qualità delle rivali, il Palermo resta pienamente in corsa per un piazzamento di vertice.

La partita di Monza, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, non ha visto un dominio tecnico dei brianzoli, ma piuttosto una dimostrazione di solidità e cinismo. Al Palermo sono mancati alcuni dettagli, emersi soprattutto nelle fasi decisive della gara, come nell’azione del secondo gol che ha indirizzato definitivamente il match.

Nonostante tutto, l’obiettivo rimane chiaro: continuare la rincorsa, puntare al terzo posto attualmente occupato dal Frosinone e presentarsi ai playoff nella posizione più favorevole possibile. Il primo passo per reagire arriverà subito: domani sera al Barbera, nel turno infrasettimanale contro la Juve Stabia.