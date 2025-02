Pedullà: “Il Sassuolo scavalca il Palermo per Mazzitelli”

Sta per concludersi dopo soli sei mesi l’avventura al Como di Luca Mazzitelli. Arrivato in estate dal Frosinone, il centrocampista è pronto a scendere di categoria per sposare il progetto del Sassuolo. I neroverdi hanno deciso di virare sull’ex giocatore dei ciociari dopo il mancato arrivo di Toma Basic dalla Lazio, riportando, dunque, in Emilia il calciatore 29enne che, in questi ultimi giorni, è stato un obiettivo concreto del Palermo. Il Sassuolo ha superato la concorrenza dei rosanero e, in queste ore, annuncerà l’arrivo del giocatore. A riportarlo è il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato.

