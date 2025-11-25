Paura per Vardy: banda di ladri assalta la villa sul Garda. Bottino da 100mila euro

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 25, 2025
Vardy

Vardy - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Momenti di paura per Jamie Vardy, attaccante della Cremonese e leggenda del Leicester. Come ricostruito dagli investigatori, una banda di ladri ha preso d’assalto la sua villa di Salò, sul lago di Garda, svaligiando l’abitazione mentre il giocatore e la sua famiglia erano lontani.

Secondo le prime informazioni, almeno tre malviventi avrebbero forzato una finestra e ripulito la casa, portando via orologi di valore, gioielli e contanti. Un colpo studiato nei dettagli: gli inquirenti ritengono che la banda abbia seguito gli spostamenti di Vardy, della moglie e dei figli, aspettando il momento in cui la villa sarebbe rimasta incustodita.

Il bottino stimato si aggira intorno ai 100.000 euro. Sul furto indagano i Carabinieri di Salò, che stanno analizzando telecamere e movimenti sospetti nella zona.

Ultimissime

È morto Lorenzo Buffon: il calcio piange un gigante

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 25, 2025
Vardy

Paura per Vardy: banda di ladri assalta la villa sul Garda. Bottino da 100mila euro

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 25, 2025

Sampdoria-Juve Stabia, Abate attacca: «Rigore discutibilissimo. Succede spesso, vogliamo rispetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 25, 2025

La Nazione: “La Carrarese è specialista in pareggi. Contro il Palermo da valutare le condizioni di Illanes”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 25, 2025

Tuttosport: “Monza: con 7 vittorie di fila si può “vedere” la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 25, 2025