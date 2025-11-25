È morto Lorenzo Buffon: il calcio piange un gigante

Il calcio italiano perde uno dei suoi portieri più carismatici e vincenti. Lorenzo Buffon è morto all’età di 96 anni nella sua casa di Latisana, in provincia di Udine. A darne notizia è stata la figlia Patricia. L’ex numero uno del Milan, nato il 19 dicembre 1928, si è spento per un improvviso arresto cardiaco.

Buffon è stato un simbolo assoluto degli anni d’oro rossoneri: dal 1950 al 1960 ha difeso la porta del Milan capitanato da Liedholm, vincendo cinque scudetti e imponendosi come uno dei migliori interpreti del ruolo nel dopoguerra. Nella sua lunga carriera ha vestito anche le maglie di Genoa, Fiorentina, Inter e della Nazionale italiana.

I funerali si terranno in forma privata.

Il legame con Gigi Buffon

Lorenzo era parente alla lontana di Gianluigi Buffon: cugino di secondo grado del nonno dell’ex portiere della Juventus. Un filo familiare che ha attraversato epoche diverse del calcio italiano.

Fu lo stesso Lorenzo Buffon a raccontare negli anni un curioso aneddoto: da giocatore del Milan, segnalò ai dirigenti rossoneri un giovanissimo Gigi, rimanendo colpito dal suo talento. Una storia che oggi risuona come un passaggio simbolico tra due generazioni di grandi portieri.