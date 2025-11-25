Di Michele: «Fatica Palermo? Inzaghi un vincente, ma la B è difficile»

David Di Michele appartiene a quella generazione di calciatori di talento che nel calcio italiano di oggi sembrano sempre più rari. La sua carriera, segnata da gol, giocate di classe e dalle maglie numero 10 indossate a Foggia, Reggio Calabria e Torino, prosegue ora dalla panchina, dove sta vivendo la sua seconda vita calcistica.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex attaccante ha spiegato come sia maturata la scelta di diventare allenatore: «Quando si arriva a una certa età si inizia a capire cosa voler fare. Restando nel mondo del calcio, sicuramente ho scelto il ruolo più difficile e problematico, ma anche quello che dà più stimoli. Allenare significa assumersi responsabilità e accettare critiche».

Il suo percorso è iniziato nel settore giovanile del Frosinone, una tappa fondamentale per costruire la nuova carriera: «Con i ragazzi riesci a fare di tutto. Sono spugne, assorbono ogni proposta con entusiasmo».

Di Michele ha commentato anche il momento del Palermo, impegnato nella corsa alla Serie A: «Inzaghi è un allenatore vincente, e questo può aiutarlo. Oggi il Palermo sta facendo fatica, ma il campionato di Serie B è difficile e gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo».