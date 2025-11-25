Palermo, Bani diffidato. Le decisioni del Giudice Sportivo
La Lega Serie B, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 13ª giornata di campionato. Tra le note più rilevanti, l’ammonizione rimediata dal difensore del Palermo, Mattia Bani, nella gara contro l’Entella: il giallo fa entrare il rosanero ufficialmente in diffida.
Ammende alle società
Cesena – multa di € 4.000 per aver ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo, con un proprio calciatore ulteriormente in ritardo nel raggiungere il tunnel.
Bari – ammenda di € 3.000 per il lancio di tre fumogeni da parte dei tifosi; sanzione attenuata ex art. 29.
Monza – multa di € 3.000 per ritardo ingiustificato di circa tre minuti nell’avvio del primo tempo.
Sampdoria – ammenda di € 3.000 per ritardo analogo all’inizio della gara.
Venezia – sanzione di € 2.000 per un ritardo di circa due minuti.
Calciatori espulsi – Una giornata di squalifica
Cassata (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto verso un avversario.
Ruggero (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto verso un avversario.
Calciatori non espulsi – Una giornata di squalifica
Bracaglia (Frosinone): quinta sanzione stagionale.
Depaoli (Sampdoria): comportamento non regolamentare, quinta ammonizione.
Proteste verso gli ufficiali di gara
Perrotta (Padova): ammonizione e ammenda di € 1.000 con diffida (quarta sanzione), aggravata perché capitano.
Dickmann (Bari): seconda ammonizione stagionale.
Wisniewski (Spezia): prima ammonizione.
Comportamento scorretto verso un avversario
Ammonizione con diffida (quarta sanzione):
Adorante (Venezia)
Bani Mattia (Palermo)
Bani Cristiano (Mantova)
Brighenti (Catanzaro)
Fontanarosa (Avellino)
Fusi (Padova)
Papetti (Reggiana)
Perez Muñoz (Venezia)