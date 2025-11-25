Avellino, doppia tegola per Biancolino: lesione per Milani e forte trauma per Russo

Pessime notizie per l’Avellino e per il tecnico Raffaele Biancolino, che nelle ultime ore ha ricevuto gli esiti degli esami strumentali svolti da Alessandro Milani e Raffaele Russo dopo i problemi accusati nella gara contro l’Empoli dello scorso 22 novembre. Le sensazioni non erano positive e il report medico ha purtroppo confermato le preoccupazioni.

Il club irpino ha diffuso una nota ufficiale per aggiornare sulle condizioni dei due calciatori. Questo il comunicato:

“L’U.S. Avellino comunica che tra ieri ed oggi i calciatori Alessandro Milani e Raffaele Russo hanno praticato esami strumentali per approfondire gli acciacchi rimediati in occasione della gara Avellino – Empoli di sabato 22 novembre.

Per Alessandro Milani è stata riscontrata una lesione distrattiva al flessore destro;

Per Raffaele Russo, invece, è stato evidenziato un trauma contusivo all’ala iliaca di destra con un forte ematoma”.

Milani dovrà dunque fermarsi per recuperare dalla lesione al flessore, mentre Russo sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare l’evoluzione del trauma e dell’ematoma. Due stop che complicano i piani di Biancolino, chiamato ora a gestire l’emergenza in vista dei prossimi impegni stagionali.