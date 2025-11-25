Sampdoria-Juve Stabia, Abate attacca: «Rigore discutibilissimo. Succede spesso, vogliamo rispetto»

Ignazio Abate non ci sta. Il tecnico della Juve Stabia, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Sampdoria, ha espresso tutta la sua rabbia in conferenza stampa, puntando il dito contro la direzione arbitrale e contro un episodio che, a suo dire, ha indirizzato un match equilibrato.

«Rigore discutibilissimo, l’arbitro era a cinque metri e aveva preso la sua decisione» ha detto Abate. «Poi c’è stata una lunga attesa fino alla scelta finale: è un qualcosa che accade spesso alla Juve Stabia, soprattutto quando giochiamo in trasferta. Anche noi meritiamo rispetto».

L’allenatore ha poi ampliato il ragionamento: «Arrivare a 46 punti sarà complicatissimo e la conduzione della gara non mi è piaciuta per niente, a prescindere dal penalty che di fatto ha deciso un match molto equilibrato».

Sul piano tecnico-tattico, Abate ha difeso la prestazione della squadra: «L’avevamo preparata bene. Nei primi venti minuti loro partono sempre forte e noi dovevamo tenere botta, in uno stadio splendido. Quando i ritmi si sono abbassati abbiamo preso in mano la partita, anche se tecnicamente potevamo fare un pochino meglio».

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la Juve Stabia è rimasta agganciata alla gara: «L’approccio è stato ottimo e anche in dieci siamo rimasti in partita fino alla fine, pur concedendo inevitabilmente qualcosa in ripartenza. Il gruppo è unito, ed è un aspetto fondamentale per arrivare all’obiettivo».

Ma il pensiero di Abate torna al tema centrale: l’arbitraggio. «A un certo punto non sai cosa pensare: noi ci giocavamo tanto e ribadisco che ci vuole rispetto».