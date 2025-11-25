La Nazione: “La Carrarese è specialista in pareggi. Contro il Palermo da valutare le condizioni di Illanes”

Secondo quanto riportato da Gianluca Bondielli su La Nazione di Massa Carrara, la politica dei piccoli passi sta diventando la vera forza della Carrarese. Con il settimo pareggio stagionale, la squadra di Calabro si è confermata al decimo posto, mostrando una continuità che – come evidenzia Bondielli su La Nazione di Massa Carrara – nessun’altra formazione ha saputo mantenere allo stesso livello in termini di segni X: insieme a Catanzaro e Südtirol, gli apuani sono la squadra che ha pareggiato di più in Serie B.

Il Giornale, attraverso l’analisi firmata da Gianluca Bondielli per La Nazione di Massa Carrara, sottolinea che questa Carrarese vince poco (3 successi) e perde altrettanto poco (3 sconfitte), ma soprattutto riesce a muovere la classifica con grande costanza: 10 risultati utili in 13 giornate. La solidità è certificata dai numeri interni (9 punti in 7 gare) e da quelli esterni (7 punti in 6 partite), così come dalla perfetta distribuzione dei gol fatti (18) e subiti (16) tra casa e trasferta. Anzi, in campo avverso il saldo è persino leggermente migliore.

Questo dato, come ricorda ancora Bondielli su La Nazione di Massa Carrara, è incoraggiante in vista di due trasferte complicatissime: Palermo e Sampdoria. Due big della categoria, due ambienti duri da affrontare, anche se entrambe non stanno attraversando il loro miglior momento. Il Palermo, in particolare, da sei gare ha vinto soltanto una volta e ha perso tre volte: vulnerabile, umano, alla portata di una Carrarese che ha fatto più punti contro squadre della parte sinistra della classifica (9) che contro quelle della parte destra (7).

Verso il match del “Barbera”, Calabro valuterà le condizioni di Illanes, uscito con la Reggiana per un fastidio muscolare. C’è fiducia nel recupero di Ruggeri, alle prese con una distorsione alla caviglia, mentre Calabrese dovrebbe smaltire un semplice affaticamento. In mezzo al campo, il finale convincente di Hasa lascia pensare a un possibile impiego dal primo minuto, anche se Rubino – titolare nell’ultimo turno – si è guadagnato credibilità e attenzione grazie a una prestazione più che positiva.