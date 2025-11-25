Tuttosport: “Monza: con 7 vittorie di fila si può “vedere” la Serie A”

Il Monza corre, e corre forte. Come sottolinea Diego Marturano su Tuttosport, i brianzoli hanno messo insieme sette vittorie consecutive, record storico del club e miglior striscia aperta tra i cinque maggiori campionati europei e le loro seconde divisioni. Un primato che racconta più di mille analisi: il Monza oggi domina la Serie B.

Secondo Diego Marturano, nelle pagine di Tuttosport, il potenziale della rosa era chiaro già a inizio stagione, ma pochi avrebbero pronosticato un avvio così autoritario, preferendo puntare su piazze come Palermo o Venezia. Chi invece non ha mai avuto dubbi è Paolo Bianco, allenatore convinto sin dal primo giorno di avere tra le mani «il gruppo più forte» della sua carriera.

La nuova proprietà americana – rappresentata da Baldissoni e Burdisso per conto del fondo Beckett Layne Ventures – ha completato il mosaico, come ricorda Diego Marturano su Tuttosport, aggiungendo innesti mirati come Thiam, Ravanelli, Azzi e Alvarez, tutti già decisivi. Thiam, premiato per i clean sheet, ha guidato una fase difensiva impeccabile: sette porte inviolate in tredici giornate, quattro consecutive.

Striscia da promozione, ma Bianco non guarda i record

Il Sassuolo 2024 è l’ultima squadra capace di infilare sette vittorie di fila. Tutte quelle che ci sono riuscite, annota ancora Diego Marturano su Tuttosport, hanno poi festeggiato la promozione a maggio. Il record assoluto della Serie B è undici successi consecutivi. Ma Bianco è lapidario: «I record non li ricorda nessuno, i vincitori sì».

Il Monza vince spesso di “corto muso”, versione Allegri style, ma con un gioco decisamente più verticale e aggressivo: i biancorossi tendono a schiacciare gli avversari da subito, controllando ritmo e intensità. Una squadra solida, completa, organizzata.

Pubblico ritrovato e iniziative del club

La vittoria sul Cesena ha confermato la spinta del tifo: grazie alla promozione “Porta un amico allo stadio”, l’U-Power Stadium ha toccato quota 7.777 spettatori, come raccontato da Diego Marturano su Tuttosport. E per dicembre, il club ha lanciato un pacchetto speciale per le gare con Südtirol e Carrarese.

L’obiettivo? Una festa di Natale da capolista.