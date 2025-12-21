Palermo, sabato notte di sangue: ragazza ferita da un colpo d’arma da fuoco in via La Lumia

Un’altra notte di violenza scuote il centro di Palermo e riaccende l’allarme sicurezza nella zona della movida. A pochi passi da piazza Nascè, in via La Lumia, si è tornati a sparare. Secondo quanto ricostruito da PalermoToday, intorno alle 2.30 almeno un colpo d’arma da fuoco è stato esploso in una delle aree più frequentate del sabato sera.

Una giovane donna sarebbe stata colpita da un proiettile, rimanendo gravemente ferita. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Al momento, come riferisce PalermoToday, non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori, la ragazza sarebbe stata raggiunta accidentalmente mentre si trovava di spalle. Non è ancora chiaro se sia stata colpita da uno o più proiettili. In quei minuti la zona era affollata e sono stati diversi i giovani presenti a chiamare il 112, lanciando l’allarme e chiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine, come riporta PalermoToday.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un’auto allontanarsi rapidamente: «Una macchina in fuga ha tirato fuori un’arma enorme e ha sparato», avrebbero riferito agli investigatori. La dinamica resta però tutta da chiarire e non si esclude che il colpo possa essere partito da un fucile. Fondamentale, sottolinea PalermoToday, sarà l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio riporta drammaticamente l’attenzione sulla movida palermitana, già segnata negli ultimi mesi da gravi fatti di cronaca. Solo due mesi fa, all’Olivella, l’omicidio di Paolo Taormina aveva portato il sindaco e il prefetto a istituire le cosiddette “zone rosse”. Eppure, nonostante le misure di sicurezza rafforzate, poche settimane fa un altro uomo era rimasto ferito davanti a un ristorante proprio in via La Lumia. Un’escalation che, come evidenzia PalermoToday, continua a sollevare interrogativi sulla tenuta dell’ordine pubblico nel cuore della notte palermitana.