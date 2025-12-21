Repubblica: “Palermo, Joronen non basta: le pagelle del pari di Avellino”

AVELLINO – Se il Palermo torna a casa con un punto dal Partenio, il merito principale è di Joronen. Il portiere finlandese è il migliore in campo per distacco, protagonista assoluto soprattutto nel finale in inferiorità numerica. È la fotografia più nitida del 2-2 con l’Avellino, analizzato nelle pagelle firmate da Massimo Norrito su Repubblica Palermo, dove emergono luci isolate e troppe ombre.

Joronen 7,5

Il migliore del Palermo. Salva in diverse occasioni e diventa superlativo nell’assalto finale dell’Avellino in undici contro dieci. Massimo Norrito, sulle colonne di Repubblica Palermo, sottolinea come senza di lui il pari non sarebbe mai arrivato.

Peda 6

Più efficace quando accompagna l’azione offensiva e va al cross. In fase difensiva se la cava. Dopo i cambi di Inzaghi si ritrova centrale e regge.

Bani 5,5

Non è il solito Bani. Sul primo gol accorcia male e si fa sorprendere da Biasci che si allarga. In avvio di ripresa scivola e, già ammonito, rischia il secondo giallo su Tutino. Inzaghi lo toglie per evitare guai peggiori, come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo.

Dal 20’ st Gyasi 6: rientra dopo l’infortunio e porta energia e aggressività.

Ceccaroni 6

Spinge con continuità ed è una presenza costante in area avversaria, soprattutto nel gioco aereo. L’azione del gol nasce dal suo lato e partecipa allo svarione difensivo, ma recupera sull’errore che manda Tutino in porta. Non molla mai, come rimarca Massimo Norrito su Repubblica Palermo.

Diakité 4

Il cartellino giallo inutile nel finale, che porta all’espulsione, cancella una vittoria già in tasca. Finale da horror e prestazione completamente da dimenticare. Un copione che si ripete troppo spesso, sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo.

Segre 6

Tanto lavoro sporco, incursioni centrali e recuperi importanti.

Dal 20’ st Gomes 6: il suo ingresso, come quello di Gyasi, cambia il volto del Palermo e contribuisce alla rimonta.

Ranocchia 6,5

Segna un gran gol, il primo stagionale. Pesa però l’errore sull’azione del vantaggio dell’Avellino, quando perde palla sulla destra.

Dal 39’ st Blin sv.

Augello 5,5

A corrente alternata sulla sinistra. In alcune situazioni fatica nella fase difensiva.

Palumbo 6

Marcato a uomo, segno della considerazione degli avversari. Si muove molto per trovare palloni giocabili, prova qualche inserimento, poi cala alla distanza.

Dal 39’ st Giovane sv.

Le Douaron 5,5

In ombra nella prima parte, poi sfiora il gol di testa. Nella ripresa prova a legare il gioco ma senza incidere davvero, come osserva Massimo Norrito su Repubblica Palermo.

Dal 42’ st Veroli sv.

Pohjanpalo 6,5

Sornione per lunghi tratti, poi colpisce. Tiro da fuori, rigore procurato e trasformato con freddezza per il 2-1. Undicesimo gol stagionale. L’alligatore azzanna quando conta, chiude Massimo Norrito su Repubblica Palermo.