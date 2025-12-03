Paolo Grillo firma con l’Athletic Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Cambio di maglia per Paolo Grillo, esterno offensivo classe 1997, negli ultimi mesi alla Reggina. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore originario di Partinico ha ufficialmente firmato il suo nuovo contratto con l’Athletic Palermo, la seconda squadra del capoluogo gestita da Giorgio Perinetti.

Secondo quanto riferito ancora dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Grillo entra così a far parte del progetto rosanero dopo una carriera ricca di esperienze in tutta Italia. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, l’attaccante 28enne ha vestito nel tempo le maglie di Siena, Siracusa, Pro Vercelli, Sicula Leonzio, Cittadella, Catanzaro, Vibonese, Messina e Akragas, oltre alla recente esperienza con la Reggina.

L’Athletic Palermo aggiunge così un nuovo esterno di esperienza e corsa per affrontare la stagione con ambizioni crescenti.

