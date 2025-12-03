Trajkovski riparte dalla Croazia: l’ex Palermo firma con il Lokomotiva Zagabria

Nuova avventura per Aleksandar Trajkovski, ex attaccante del Palermo, che torna a giocare in Croazia. L’NK Lokomotiva Zagabria ha annunciato sui propri canali ufficiali l’ingaggio dell’attaccante macedone, presentato con il messaggio di benvenuto «Dobrodošao, Aleksandar!».

Nel comunicato social, il club croato sottolinea come Trajkovski rappresenti «un giocatore della nazionale macedone esperto e un protagonista internazionale di lunga data». L’attaccante arriva a Kajzerica dopo due stagioni all’Hajduk Spalato, dove ha collezionato 32 presenze nella SHNL e realizzato 10 reti. Proprio contro il Lokomotiva, nell’ultimo turno della stagione 2023/24, Trajkovski mise a segno una tripletta, performance che il club ricorda con orgoglio.

Per l’ex rosanero — protagonista a Palermo dal 2015 al 2019 — si tratta di un nuovo capitolo in una carriera che lo ha visto vestire anche le maglie di Maiorca, Aalborg e Al-Fayha.

Il Lokomotiva lo accoglie come un rinforzo di valore: il “Treno Blu” riparte anche dalle sue giocate.