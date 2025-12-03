Fratello di Massimo Maccarone condannato: dovrà restituire 2 milioni all’ex calciatore

Nuova condanna per Vincenzo Maccarone, fratello dell’ex attaccante di Oleggio Massimo Maccarone, accusato di essersi appropriato di una parte del patrimonio che avrebbe dovuto amministrare. Come riportato da NovaraToday.it, l’uomo è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita ai danni del fratello, che si è costituito parte civile chiedendo la restituzione di 2 milioni di euro.

Per Vincenzo Maccarone non si tratta del primo episodio: lo scorso giugno era già arrivata una condanna a sei mesi nell’ambito di un altro procedimento, relativo a una società immobiliare creata insieme all’ex calciatore. In quella circostanza, secondo quanto ricostruito ancora da NovaraToday.it, avrebbe utilizzato la carta di credito societaria per spese personali.

Massimo Maccarone, oggi assistente tecnico dell’Al-Sadd in Qatar, è stato uno dei volti più noti del calcio italiano degli anni Duemila, con una carriera che lo ha portato a indossare le maglie di Siena, Palermo, Sampdoria, Empoli e Carrarese, oltre all’esordio in Nazionale prima ancora di debuttare in Serie A.