Palermo al lavoro: doppia seduta verso l’Empoli
Il Palermo prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta di domenica contro l’Empoli, con una doppia seduta programmata oggi dallo staff di Filippo Inzaghi.
Al mattino, i rosanero hanno svolto un intenso lavoro in palestra dedicato alla forza, seguito da esercizi di sprint sul campo. La sessione si è chiusa con esercitazioni specifiche sulla fase difensiva, tema centrale in vista della sfida del Castellani.
Nel pomeriggio, dopo l’attivazione iniziale con i torelli, il gruppo ha proseguito con un esercizio mirato al possesso palla e una partita 5 vs 5 con sponde, utile per lavorare su rapidità, gestione degli spazi e immediatezza nelle transizioni.
Il Palermo continua così la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Empoli, appuntamento fondamentale per dare continuità al percorso in classifica.