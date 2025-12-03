Palermo Women, vittoria a tavolino

Dicembre 3, 2025

Il Palermo Women conquista il successo a tavolino per 3-0 nella gara valida per la 7ª giornata del Girone D di Serie C, inizialmente programmata allo Sport Village Tommaso Natale.

La partita non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra avversaria, circostanza che ha portato il giudice sportivo ad assegnare alle rosanero la vittoria d’ufficio, con conseguente aggiornamento della classifica.

Il Palermo Women incassa così tre punti importanti senza scendere in campo e prosegue la propria corsa nel campionato di Serie C.

