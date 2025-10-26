Palermo Women travolgente: 3-0 al Matera, Dragotto, Chirillo e Coco firmano la vittoria
Vittoria netta e convincente per il Palermo Women, che al centro sportivo di casa supera con un perentorio 3-0 il Matera Women nella gara valida per la 3ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.
La squadra allenata da Rosalia Pipitone domina l’incontro fin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 18’ con Dragotto, abile a finalizzare una bella azione corale.
Il raddoppio arriva al 38’ grazie a Chirillo, che insacca da distanza ravvicinata, mentre al 40’ è Coco a chiudere i conti con il gol del definitivo 3-0.
Tre punti importanti per le rosanero, che confermano il loro ottimo avvio di stagione e proseguono il cammino nelle zone alte della classifica del girone.