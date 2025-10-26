Palermo Women travolgente: 3-0 al Matera, Dragotto, Chirillo e Coco firmano la vittoria

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Vittoria netta e convincente per il Palermo Women, che al centro sportivo di casa supera con un perentorio 3-0 il Matera Women nella gara valida per la 3ª giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile.

La squadra allenata da Rosalia Pipitone domina l’incontro fin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 18’ con Dragotto, abile a finalizzare una bella azione corale.
Il raddoppio arriva al 38’ grazie a Chirillo, che insacca da distanza ravvicinata, mentre al 40’ è Coco a chiudere i conti con il gol del definitivo 3-0.

Tre punti importanti per le rosanero, che confermano il loro ottimo avvio di stagione e proseguono il cammino nelle zone alte della classifica del girone.

Ultimissime

Serie D, girone I: Igea Virtus in fuga solitaria. Savoia e Athletic Palermo a -2, torna a vincere la Reggina

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

L’Athletic Club Palermo batte il Sambiase e vola: Maurino e Bova firmano il 2-0 al “Paolo Borsellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

La Roma passa a Sassuolo con Dybala, spettacolo e pareggio tra Verona e Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Padova e Juve Stabia, spettacolo e gol: 2-2 all’Euganeo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Palermo Women travolgente: 3-0 al Matera, Dragotto, Chirillo e Coco firmano la vittoria

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025