Padova e Juve Stabia, spettacolo e gol: 2-2 all’Euganeo. La classifica aggiornata

Emozioni e gol allo stadio “Euganeo”, dove Padova e Juve Stabia si dividono la posta con un 2-2 ricco di ribaltamenti e colpi di scena. Una sfida viva fino all’ultimo minuto, con occasioni su entrambi i fronti e protagonisti diversi nei momenti chiave.

Il match si accende al 16’, quando un consulto al VAR assegna un rigore al Padova per un contatto in area. Bortolussi dal dischetto non sbaglia, firmando l’1-0. Le Vespe reagiscono e colpiscono una traversa con Mosti, prima di pareggiare in pieno recupero del primo tempo: Cacciamani si invola in contropiede e batte Fortin con un destro a giro.

Nella ripresa, la squadra campana completa il sorpasso al 68’ grazie a De Pieri, lesto a risolvere una mischia in area dopo un cross dalla sinistra. Il Padova non si arrende e trova il 2-2 al 73’ ancora con Bortolussi, bravo a scattare sul filo del fuorigioco e a superare Confente con un delizioso tocco sotto.

Nel finale, fioccano le occasioni da una parte e dall’altra: Lasagna per il Padova e Mosti per la Juve Stabia sfiorano il gol vittoria, ma il risultato non cambia. Un pareggio che lascia sensazioni positive per entrambe le squadre: il Padova conferma il carattere, la Juve Stabia il suo spirito combattivo.

CLASSIFICA (dopo 9 giornate)

Modena – 21

Monza – 17

Cesena – 17

Palermo – 16

Frosinone – 15

Carrarese – 14

Juve Stabia – 14

Venezia – 13

Reggiana – 12

Padova – 12

Avellino – 12

Südtirol – 10

Entella – 10

Empoli – 10

Catanzaro – 9

Pescara – 7

Spezia – 6

Sampdoria – 6

Bari – 5

Mantova – 5