La Roma passa a Sassuolo con Dybala, spettacolo e pareggio tra Verona e Cagliari

Successo prezioso per la Roma, che supera di misura il Sassuolo con una prestazione solida e di personalità. Al “Mapei Stadium”, i giallorossi si impongono 1-0 grazie al gol firmato da Paulo Dybala al 16’, abile a trovare l’angolo con un destro preciso dopo una bella combinazione al limite dell’area.

Il Sassuolo era partito meglio, rendendosi pericoloso già al 5’ con un colpo di testa di Thorstvedt respinto da Svilar, ma la squadra di De Rossi ha preso progressivamente il controllo del match. Nella ripresa, la Roma ha gestito il vantaggio senza mai rinunciare a ripartire: in contropiede il brasiliano Wesley ha sfiorato il raddoppio con un tiro terminato di poco a lato. Poche le occasioni per i padroni di casa, che hanno faticato a creare vere minacce all’interno dell’area avversaria.

Una vittoria che rafforza la posizione dei giallorossi in zona alta della classifica, frutto di equilibrio e compattezza difensiva.

Gara ricca di emozioni invece al “Bentegodi”, dove Hellas Verona e Cagliari si dividono la posta in un 2-2 vibrante e ricco di colpi di scena. I padroni di casa, pur lasciando spesso il possesso agli ospiti, hanno saputo colpire con cinismo.

Il vantaggio arriva al 23’ con Roberto Gagliardini, bravo a insaccare di testa su cross dalla sinistra. Il raddoppio porta la firma di Gift Orban, che al 59’ firma il 2-0 con un destro ravvicinato dopo una rapida azione in area. Il Cagliari non si arrende e al 72’ Idrissi accorcia le distanze con un sinistro potente sotto la traversa. Nel finale, assalto rossoblù premiato: al 90+2’ è Mattia Felici a trovare il gol del pareggio, beffando la difesa veronese e fissando il punteggio sul 2-2.

Un punto a testa che lascia rimpianti a entrambe le squadre: il Verona per la vittoria sfumata nel recupero, il Cagliari per aver reagito troppo tardi.