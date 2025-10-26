L’Athletic Club Palermo batte il Sambiase e vola: Maurino e Bova firmano il 2-0 al “Paolo Borsellino”

PALERMO – Vittoria netta e convincente per l’Athletic Club Palermo, che al Velodromo “Paolo Borsellino” supera il Sambiase con un secco 2-0, confermandosi tra le protagoniste del girone I di Serie D.

La squadra di Emanuele Ferraro, oggi squalificato e sostituito in panchina dal vice Domenico Marino, ha offerto una prova di solidità e compattezza, centrando la seconda vittoria consecutiva senza subire reti.

Dopo un brivido iniziale – con Haberkon che dopo un minuto impegna Greliak – i nerorosa prendono il controllo della gara. Al 33’ arriva il meritato vantaggio: Maurino raccoglie palla a venticinque metri e lascia partire un destro potente che si infila alle spalle di Giuliani. Prima dell’intervallo lo stesso centrocampista sfiora la doppietta, ma la sua conclusione termina di poco fuori.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Athletic gestisce e chiude la partita al 27’, quando il neoentrato Bova, dopo appena due minuti dal suo ingresso, finalizza con un mancino sul primo palo una bella triangolazione con Mazzotta. Nel finale i padroni di casa sfiorano anche il tris con una punizione di Concialdi, respinta dal portiere ospite.

Con questa vittoria l’Athletic Club Palermo sale a 16 punti, consolidando il secondo posto in classifica e confermandosi tra le squadre più in forma del momento. Domenica 2 novembre trasferta sul campo del Paternò.