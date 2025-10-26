Serie D, girone I: Igea Virtus in fuga solitaria. Savoia e Athletic Palermo a -2, torna a vincere la Reggina
La nona giornata del girone I di Serie D regala nuovi equilibri in vetta. L’Igea Virtus supera 3-2 la Nissa in una sfida spettacolare e si porta al comando solitario con 18 punti.
Dietro, si confermano in piena corsa il Savoia, che batte 1-0 la Vibonese, e l’Athletic Club Palermo, vittorioso 2-0 contro il Sambiase grazie ai gol di Maurino e Bova.
Risale anche l’ACR Messina, che vince 2-1 sul Castrumfavara e azzera la penalizzazione di 14 punti, mentre la Reggina ottiene il primo successo esterno della stagione imponendosi 1-0 sulla Sancataldese.
Nel resto del turno, colpi esterni per Gelbison e Milazzo, vittoriose rispettivamente su Vigor Lamezia (0-1) e Ragusa (0-1). Rinviata Acireale-Paternò, che verrà recuperata il 5 novembre.
Classifica
Igea Virtus 18
Savoia 16
Athletic Palermo 16
Vibonese 15
Nissa 15
Gela 13
Sambiase 13
Gelbison 13
Milazzo 12
Castrumfavara 11
Reggina 11
Vigor Lamezia 10
Sancataldese 8
Acireale 8*
Enna 8
Paternò 6*
Ragusa 4
ACR Messina -1 (-14)
(una partita in meno)
Prossimo turno (10ª giornata)
Sabato 1 novembre: Enna-Acireale
Domenica 2 novembre: Castrumfavara-Vigor Lamezia, Gelbison-Savoia, Milazzo-Gela, Nissa-Messina, Paternò-Athletic Palermo, Reggina-Igea Virtus, Sambiase-Sancataldese, Vibonese-Ragusa