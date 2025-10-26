Serie D, girone I: Igea Virtus in fuga solitaria. Savoia e Athletic Palermo a -2, torna a vincere la Reggina

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

La nona giornata del girone I di Serie D regala nuovi equilibri in vetta. L’Igea Virtus supera 3-2 la Nissa in una sfida spettacolare e si porta al comando solitario con 18 punti.

Dietro, si confermano in piena corsa il Savoia, che batte 1-0 la Vibonese, e l’Athletic Club Palermo, vittorioso 2-0 contro il Sambiase grazie ai gol di Maurino e Bova.

Risale anche l’ACR Messina, che vince 2-1 sul Castrumfavara e azzera la penalizzazione di 14 punti, mentre la Reggina ottiene il primo successo esterno della stagione imponendosi 1-0 sulla Sancataldese.

Nel resto del turno, colpi esterni per Gelbison e Milazzo, vittoriose rispettivamente su Vigor Lamezia (0-1) e Ragusa (0-1). Rinviata Acireale-Paternò, che verrà recuperata il 5 novembre.

Classifica

Igea Virtus 18

Savoia 16

Athletic Palermo 16

Vibonese 15

Nissa 15

Gela 13

Sambiase 13

Gelbison 13

Milazzo 12

Castrumfavara 11

Reggina 11

Vigor Lamezia 10

Sancataldese 8

Acireale 8*

Enna 8

Paternò 6*

Ragusa 4

ACR Messina -1 (-14)
(una partita in meno)

Prossimo turno (10ª giornata)

Sabato 1 novembre: Enna-Acireale
Domenica 2 novembre: Castrumfavara-Vigor Lamezia, Gelbison-Savoia, Milazzo-Gela, Nissa-Messina, Paternò-Athletic Palermo, Reggina-Igea Virtus, Sambiase-Sancataldese, Vibonese-Ragusa

Ultimissime

Serie D, girone I: Igea Virtus in fuga solitaria. Savoia e Athletic Palermo a -2, torna a vincere la Reggina

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

L’Athletic Club Palermo batte il Sambiase e vola: Maurino e Bova firmano il 2-0 al “Paolo Borsellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

La Roma passa a Sassuolo con Dybala, spettacolo e pareggio tra Verona e Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Padova e Juve Stabia, spettacolo e gol: 2-2 all’Euganeo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Palermo Women travolgente: 3-0 al Matera, Dragotto, Chirillo e Coco firmano la vittoria

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025